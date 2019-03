O Milan (3º) e a Inter (4º), que mostraram força no último fim de semana com vitórias contundentes, se enfrentam neste domingo, em um clássico milanês que terá como prêmio o terceiro lugar do Campeonato Italiano, pela 28ª rodada da competição.

Expulso na semana passada contra o Chievo, o técnico Gennaro Gattuso escapou de uma suspensão e estará no banco do Milan, que busca consolidar sua terceira posição, atrás apenas de Napoli (2º) e o da líder isolada Juventus (1º).

O Milan aposta na grande fase de seu artilheiro, o polonês Krzysztof 'Pum Pum' Piatek, contratado em janeiro e que se adaptou perfeitamente à equipe.

Na tabela, o Milan ultrapassou a Inter há duas rodadas e tem agora um ponto a mais que a arquirrival.

A vitória no clássico será um grande passo para uma das duas equipes no objetivo de voltar à Liga dos Campeões, após vários anos de insignificância europeia.

Já a Juventus, ainda em êxtase após a virada sobre o Atlético de Madrid na Champions com três gols de Cristiano Ronaldo, continuará sua caminhada invicta no Campeonato Italiano rumo a um oitavo título nacional consecutivo neste domingo contra o Genoa (13º).

Com 75 pontos, a Juventus tem 18 a mais que o Napoli, que recebe a Udinese (15ª).

Na disputa pela classificação à Champions, a Roma, quinta com 47 pontos e que vem de contratar Claudio Ranieri como técnico para substituir Eusebio Di Francesco, joga fora de casa contra o SPAL (16º) no sábado.

Após começar com vitória, o veterano técnico espera dar sequência à boa fase para seguir na cola da Inter, que ocupa a última posição que vale a classificação à Champions. Roma e Inter estão separados por 3 pontos.

-- Programação e resultados da 28ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

(16h30) Cagliari - Fiorentina

- Sábado:

(11h00) Sassuolo - Sampdoria

(14h00) SPAL - Roma

(16h30) Torino - Bologna

- Domingo:

(08h30) Genoa - Juventus

(11h00) Empoli - Frosinone

Lazio - Parma

Atalanta - Chievo

(14h00) Napoli - Udinese

(16h30) Milan - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 75 27 24 3 0 59 17 42

2. Napoli 57 27 17 6 4 48 21 27

3. Milan 51 27 14 9 4 41 23 18

4. Inter 50 27 15 5 7 40 22 18

5. Roma 47 27 13 8 6 51 37 14

6. Torino 44 27 11 11 5 35 23 12

7. Atalanta 44 27 13 5 9 56 38 18

8. Lazio 42 26 12 6 8 37 28 9

9. Sampdoria 39 27 11 6 10 44 35 9

10. Fiorentina 37 27 8 13 6 42 33 9

11. Parma 33 27 9 6 12 29 40 -11

12. Sassuolo 32 27 7 11 9 36 42 -6

13. Genoa 30 27 7 9 11 32 42 -10

14. Cagliari 27 27 6 9 12 23 39 -16

15. Udinese 25 26 6 7 13 22 36 -14

16. SPAL 23 27 5 8 14 23 41 -18

17. Empoli 22 27 5 7 15 34 53 -19

18. Bologna 21 27 4 9 14 22 40 -18

19. Frosinone 17 27 3 8 16 20 51 -31

20. Chievo 10 27 1 10 16 20 53 -33

* AFP