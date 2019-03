A Juventus, liderada por Cristiano Ronaldo, sonha com uma virada histórica em seu estádio contra o Atlético, que venceu por 2 a 0 na ida, enquanto o Schalke também precisa buscar uma reviravolta (3-2) na casa do Manchester City, nesta terça-feira na volta das oitavas da Champions.

CR7, artilheiro histórico e cinco vezes campeão da competição continental, precisará reproduzir suas habituais boas atuações contra o Atlético, um adversário contra o qual marcou 22 gols em 31 jogos na época em que atuava no Real Madrid, se quiser ajudar a Juve a avançar às quartas.

Os espanhóis construíram uma grande vantagem na ida, uma vitória por 2 a 0 com gols dos zagueiros uruguaios Diego Godín e José María Jiménez.

"A partida de terça-feira é importante", lembrava no sábado o técnico do Atlético, Diego Simeone, que, após a partida de ida, já garantia saber que seu clube "terá que sofrer" em Turim.

O Atlético, duas vezes finalista da Champions (2014 e 2016) e semifinalista em 2017, quer chegar a uma final que neste ano será disputada em sua casa, no estádio Metropolitano, em 1 de junho.

- Poupando as estrelas -

O Atlético não poderá contar para este duelo com os suspensos Diego Costa, que também se recupera de lesão, e com Thomas Partey, mas Simeone estará à beira do campo.

Consciente da importância da partida, Simeone não hesitou em poupar importantes jogadores como Saúl, Juanfran, Griezmann e Morata na partida de sábado contra o Leganés, pelo Campeonato Espanhol.

Do outro lado do campo, o Atlético encontrará uma Juventus reforçada por Cristiano Ronaldo e que sonha em conquistar o título da Champions pela primeira vez desde 1996.

Após ser derrotada nas finais de 2015 para o Barcelona e 2017 para o Real Madrid, a Juve quer fazer e 2019 seu 'ano europeu'.

Para isso, terá que virar o duelo contra o Atlético, famoso mundialmente pela solidez defensiva. "Todo mundo sabe que o Atlético é uma equipe forte, que defende muito bem. Teremos que fazer todo o possível para ganhar. Os pequenos detalhes contarão", declarou Cristiano Ronaldo à emissora do clube.

Com o título do Campeonato Italiano praticamente garantida, Ronaldo foi um dos jogadores poupados pelo técnico Massimiliano Allegri na goleada de 4 a 1 sobre a Udinese, na sexta-feira.

- Fases opostas no Etihad -

Em Manchester, o City parece ter tudo a seu favor para seguir adiante na Champions. A equipe comandada por Pep Guardiola segue viva nas três competições que disputa -já conquistou a Copa da Liga- e foi capaz de recuperar a liderança da Premier League, na qual protagoniza espetacular batalha pelo título com o Liverpool.

O técnico catalão não poderá contar com o brasileiro Fernandinho, o argentino Nicolás Otamendi, suspensos, e o belga Kevin De Bruyne, lesionado.

Mas o Schalke não chega ao Etihad Stadium em grande forma. A equipe alemã é apenas a 14ª colocada da Bundesliga e vem de quatro derrotas consecutivas, nas quais sofreu 14 gols.

O jovem técnico Domenico Tedesco, 33 anos, que até pouco tempo atrás era considerado um gênio, vê agora seu cargo ameaçado.

Para piorar a situação do Schalke, o City parece ter reencontrado seu faro de gol nos últimos jogos, mas, por outro lado, a Champions já mostrou nesta temporada que as oitavas de final podem ser palco para grandes surpresas.

-- Programação dos jogos de volta das oitavas de final da Champions:

Manchester City (ING) - Schalke 04 (ALE) (ida 3-2)

Juventus (ITA) - Atlético de Madrid (ESP) (ida 0-2)

