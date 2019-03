A Juventus perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Genoa, neste domingo, pela 28ª rodada do campeonato italiano. Foi sua primeira derrota da atual temporada da Serie A, mas o time de Turim segue liderando com folga.

A Juve, que jogou sem Cristiano Ronaldo, poupado, já havia perdido neste temporada na Copa da Itália para o Atalanta, e na Champions contra o Young Boys suíço, além de Manchester United e Atlético de Madrid.

Neste domingo, Massimiliano Allegri deu descanso a Ronaldo, Szczesny, Chiellini e Matuidi, depois da equipe se classificar às quartas de final da competição europeia depois da incrível virada no duelo contra o Atlético de Madrid (3-0, 2-0 na ida).

"Isso só pode nos fazer bem. Achávamos que tinhamos vencido o campeonato e isso vai nos despertar. Nos restam ainda cinco vitórias", reconheceu o treinador.

"É preciso continuar sendo positivos (...). Vamos precisar recuperar as energias e os lesionados que estão voltando chegam em boa hora", acrescentou Allegri.

Os gols do time da casa foram marcados pelo ex-jogador da Juve Stefano Sturaro (72) e pelo macedônio Goran Pandev (81).

A equipe de Turim se mostrou pouco ofensiva e quase não criou chances de gol.

Imbatíveis até agora na Serie A, os Bianconeri haviam vencido 24 de suas 27 partidas, com três empates, um deles contra o Genoa na ida (1-1).

A última derrota na Serie A da equipe de Massimiliano Allegri havia sido em abril de 2018, quando o Napoli venceu por 1 a 0 em Turim na 34ª rodada da temporada passada. E sua última derrota por pelo menos dois gols de diferença aconteceu em maio de 2017 (3 a 1 contra a Roma).

Esta derrota em Gênova praticamente não altera a situação do campeonato, já que a 'Vecchia Signora' conta com 15 pontos de vantagem sobre o Napoli (2º), que venceu a Udinese por 4 a 2 em casa.

Durante a vitória napolitana o goleiro colombiano do Napoli David Ospina foi levado ao hospital depois de desmaiar em campo após sofrer uma cabeçada em uma disputa de bola com um jogador da Udinese. Segundo vários jornalistas italianos, o colombiano acordou e recuperou a consciência.

A rodada também foi marcada por um emocionante clássico entre Internazionale e Milan no estádio San Siro. A Inter venceu por 3 a 2, com pressão total da equipe de Gennaro Gattuso no final da partida para assegurar ao menos um ponto.

Mas os gols de Vecino, De Vrij e Martinez (de pênalti) garantiram a vitória da Inter que conseguiu superar o time rival na tabela. Os gols do Milan foram marcados por Bakayoko - seu primeiro na Serie A - e Musacchio.

Também neste domingo a Lazio (6º) goleou o Parma (11º) por 4 a 1 e ficou a dois pontos do eterno rival, a Roma (5º), que no sábado perdeu por 2 a 1 fora de casa para o SPAL (15º). As duas equipes seguem na luta por uma vaga nos torneios europeus.

Nas outras partidas disputadas, o Empoli (17º) venceu por 2 a 1 o Frosinone (19º) e Atalanta (7º) e Chievo (20º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 28ª rodada e classificação do campeonato italiano:

- Sexta-feira:

Cagliari - Fiorentina 2 - 1

- Sábado:

Sassuolo - Sampdoria 3 - 5

SPAL - Roma 2 - 1

Torino - Bologna 2 - 3

- Domingo:

Genoa - Juventus 2 - 0

Empoli - Frosinone 2 - 1

Lazio - Parma 4 - 1

Atalanta - Chievo 1 - 1

Napoli - Udinese 4 - 2

Milan - Inter 2 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 75 28 24 3 1 59 19 40

2. Napoli 60 28 18 6 4 52 23 29

3. Inter 53 28 16 5 7 43 24 19

4. Milan 51 28 14 9 5 43 26 17

5. Roma 47 28 13 8 7 52 39 13

6. Lazio 45 27 13 6 8 41 29 12

7. Atalanta 45 28 13 6 9 57 39 18

8. Torino 44 28 11 11 6 37 26 11

9. Sampdoria 42 28 12 6 10 49 38 11

10. Fiorentina 37 28 8 13 7 43 35 8

11. Parma 33 28 9 6 13 30 44 -14

12. Genoa 33 28 8 9 11 34 42 -8

13. Sassuolo 32 28 7 11 10 39 47 -8

14. Cagliari 30 28 7 9 12 25 40 -15

15. SPAL 26 28 6 8 14 25 42 -17

16. Udinese 25 27 6 7 14 24 40 -16

17. Empoli 25 28 6 7 15 36 54 -18

18. Bologna 24 28 5 9 14 25 42 -17

19. Frosinone 17 28 3 8 17 21 53 -32

20. Chievo 11 28 1 11 16 21 54 -33

* AFP