O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, foi eliminado em dois sets na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells pelo alemão Philipp Kohlschreiber, nesta terça-feira.

Djokovic, favorito ao título após dominar o circuito nos últimos meses e ganhar o Aberto da Austrália, não conseguiu mostrar seu melhor tênis e perdeu em duplo 6-4 em uma hora e 38 minutos de jogo.

Frustrado e irritado, Djokovic se despediu do torneio californiano após ser dominado pelo adversário alemão, que enfrentará nas oitavas de final o francês Gael Monfils (N.18).

Kohlschreiber nunca havia derrotado um número 1 do mundo na carreira, com um retrospecto de 0-11 contra o líder do ranking. Contra Djokovic, era uma vitória para oito derrotas.

Enquanto o sérvio deu adeus ao torneio, o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, segue firme na competição, eliminando nesta terça-feira o argentino Diego Schwartzman sem dificuldades, 6-3, 6-1.

Nas oitavas de final, Nadal terá pela frente o sérvio Filip Krajinovic.

