O espanhol Rafael Nadal se retirou das semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nas qual deveria jogar contra o suíço Roger Federer, devido a uma lesão no joelho direito, anunciou a organização.

Nadal, de 32 anos, sofreu com dores na sexta-feira em sua partida das quartas de final contra o russo Karen Khachanov e não poderá disputar o 39º duelo frente a Federer em sua carreira.

Apesar do incômodo, o espanhol, segundo cabeça-de-chave, conseguiu vencer por 7-6 (7/2), 7-6 (7/2) em duas horas e 17 minutos de jogo.

"Acordei esta manhã sentindo que meu joelho não estava suficientemente bem para jogar as semifinais de um evento como este", disse em entrevista coletiva.

O espanhol, que reconheceu ter sentido "uma pontada", sofre com uma tendinite em seu joelho direito que o acompanha há anos e que já provocou sua retirada nas semifinais do Aberto dos Estados Unidos contra o argentino Juan Martín del Potro.

Com a lesão de Nadal, Federer, de 37 anos, se classificou diretamente para a final do primeiro Masters 1000 do ano onde vai enfrentar o vencedor do duelo entre o canadense Milos Raonic ou o austríaco Dominic Thim, que jogam na outra semifinal.

No torneio feminino de Indian Wells, a canadense Bianca Andreescu surpreendeu na sexta-feira ao vencer a ucraniana Elina Svitolina (número 6 do ranking da WTA) e avançou à final, onde vai enfrentar a alemã Angelique Kerber (número 8).

Andreescu, de 18 anos e 60ª do ranking, teve que lutar durante duas horas e 13 minutos para superar sua oponente por 6-3, 2-6, 6-4 e agora encara Kerber, que eliminou a suíça Belinda Bencic (23ª) em dois rápidos sets de 6-4, 6-2.

* AFP