O Lille venceu por 1 a 0 fora de casa o Saint-Etienne, neste domingo pela 28ª rodada do Campeonato Francês, e ampliou sua vantagem na vice-liderança, aproveitando o tropeço de sábado do Lyon (3º), que empatou em 2 a 2 com o Strasbourg.

A vantagem do Lille sobre o Lyon subiu de 5 para 7 pontos.

Em relação ao líder, o Lille se aproximou provisoriamente a 14 pontos do Paris Saint-Germain, que teve a partida deste fim de semana adiada e tem dois jogos a menos.

A vitória do Lille neste domingo foi difícil e só veio nos minutos finais, quando a partida se encaminhava para um empate sem gol.

O marfinense Nicolas Pepé anotou o único gol da partida aos 42 minutos do segundo tempo com um belo chute colocado de fora da área.

O gol foi o 17º de Pepé no Campeonato Francês, no qual é o vice-artilheiro empatado com o uruguaio Edinson Cavani (PSG). O artilheiro é Kylian Mbappé (PSG), que balançou as redes 24 vezes.

Nas outras partidas deste domingo, o Rennes (8º) superou por 3 a 1 o Caen (19º), ganhando ainda mais confiança para buscar na quarta-feira a classificação às quartas de final da Liga Europa. Na ida das oitavas, os bretões surpreenderam e venceram o Arsenal por 3 a 1.

Já o Toulouse (15º) venceu por 1 a 0 o lanterninha Guingamp e respirou um pouco na parte de baixo da tabela, abrindo 10 pontos de vantagem sobre o Dijon (18º), que ocupa o posto de promoção pela permanência na elite do futebol francês.

Ainda neste domingo, o Olympique de Marselha (4º) encara o Nice (9º).

-- Resultados da 28ª rodada do Campeonato Francês:

- Sábado:

Strasbourg - Lyon 2 - 2

Amiens - Nîmes 2 - 1

Monaco - Bordeaux 1 - 1

Dijon - Reims 1 - 1

- Domingo:

Montpellier - Angers 2 - 2

Saint-Etienne - Lille 0 - 1

Toulouse - Guingamp 1 - 0

Rennes - Caen 3 - 1

(17h00) Olympique de Marselha - Nice

Adiado:

Nantes - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 71 26 23 2 1 79 15 64

2. Lille 57 28 17 6 5 45 23 22

3. Lyon 50 28 14 8 6 47 33 14

4. Olympique de Marselha 44 27 13 5 9 43 35 8

5. Reims 43 28 10 13 5 30 27 3

6. Saint-Etienne 43 28 12 7 9 36 34 2

7. Montpellier 42 28 10 12 6 38 31 7

8. Rennes 40 27 11 7 9 38 35 3

9. Nice 40 27 11 7 9 20 27 -7

10. Strasbourg 38 28 9 11 8 43 33 10

11. Nîmes 36 27 10 6 11 38 40 -2

12. Angers 35 28 8 11 9 33 33 0

13. Bordeaux 33 28 8 9 11 27 30 -3

14. Nantes 31 27 8 7 12 31 34 -3

15. Toulouse 31 28 7 10 11 27 42 -15

16. Amiens 28 28 8 4 16 24 43 -19

17. Monaco 27 28 6 9 13 29 44 -15

18. Dijon 21 27 5 6 16 21 41 -20

19. Caen 20 28 3 11 14 23 39 -16

20. Guingamp 19 28 4 7 17 18 51 -33

* AFP