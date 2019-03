O atacante uruguaio do Barcelona Luis Suárez sofreu no domingo, na vitória sobre o Betis (4-1), uma entorse no tornozelo direito que o deixará longe dos gramados por até 15 dias, ficando de fora dos amistosos com sua seleção.

Suárez foi submetido na manhã desta segunda-feira a exames que confirmaram ter sofrido "uma entorse no tornozelo direito", informou o clube catalão em nota.

O atacante uruguaio tinha previsto se juntar à delegação do Uruguai nesta segunda-feira para enfrentar o Uzbequistão na sexta.

Suárez precisou ser substituído por Philippe Coutinho praticamente no fim da partida de domingo contra o Betis, após torcer o tornozelo nos minutos finais.

O jogador aproveitará as duas semanas de descanso para tentar se recuperar a tempo de disputar o clássico catalão contra o Espanyol, em 30 de março, pelo Campeonato Espanhol.

* AFP