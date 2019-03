O zagueiro da Lazio, Luiz Felipe, recusou nesta segunda-feira a convocação de Luigi Di Biagio, o técnico da seleção italiana sub-21, à espera de um chamado do Brasil, seu país de nascimento.

"Depois de muita reflexão, necessária para uma decisão tão delicada, e agradecido por ter a oportunidade de defender uma camisa tão prestigiada como a da Itália, optei jogar pela Seleção Brasileira", disse o jogador de 21 anos, nascido no interior do estado de São Paulo, em sua conta no Instagram.

Já convocado anteriormente pela seleção brasileira sub-20, Luiz Felipe chegou à Itália em 2016 e foi convocado pela sub-21 para os amistosos contra a Áustria (21 de março) e Croácia (25), depois de ter obtido o passaporte do país europeu.

"O futebol é antes de tudo uma questão de coração e sentimento. Estou certo que minha decisão será compreendida", acrescentou.

* AFP