Com um gol nos acréscimos do capitão Marco Reus (90+2), o Borussia Dortmund conseguiu uma virada de 3 a 2 sobre o Hertha Berlim (10º), neste sábado na 26ª rodada alemã, dando a sua equipe a possibilidade de recuperar a liderança com três pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique (2º), que joga no domingo.

O gigante bávaro vai precisar vencer o Mainz (13º) no Allianz Arena para igualar o Dortmund e manter sua boa fase rumo ao título.

Dois gols do marfinense Salomon Kalou (4, 35 de pênalti) colocaram a equipe da casa em vantagem, diante do Dortmund que havia empatado antes por meio do dinamarquês Thomas Delaney (14).

Os visitantes conseguiram vencer graças ao francês de 19 anos Dan-Axel Zagadou (47) e Reus (90+2).

O Hertha acabou a partida com 9 jogadores em campo devido às expulsões na reta final de Jordan Torunaginha (85) e o bósnio Vedad Ibisevic (90+5), este último após a intervenção do VAR por jogar a bola no rosto do goleiro suíço Roman Burki.

Reus, ídolo da torcida e herói do jogo, conseguiu fazer o gol da vitória ao aproveitar um cruzamento da jovem revelação inglesa de 18 anos, Jadon Sancho.

- Schalke ameaçado -

Horas antes, o Schalke, derrotado em casa pelo Leipzig (1-0) quatro dias depois da humilhação diante do Manchester City (7-0) na Champions, caiu para a 15ª posição da Bundesliga e está seriamente ameaçado de rebaixamento.

A equipe do Ruhr, cujo técnico Domenico Tedesco foi demitido na quinta-feira após a derrocada na Liga dos Campeões (10-2 no agregado nas oitavas de final), sofreu sua quarta derrota consecutiva e tem apenas três pontos de vantagem sobre o Stuttgart (16º e em posição de jogar o play-off que garante a permanência) que este sábado empatou em 1 a 1 em casa diante do Hoffenheim (8º).

Graças a um gol de Timo Werner aos 14 minutos de jogo, o Leipzig conseguiu um triunfo que o levou ao terceiro lugar, com 49 pontos, a oito do Bayern de Munique (2º).

O Borussia Mönchengladbach, que empatou com o Freiburg (1-1) na sexta-feira na abertura da 26ª rodada, é quarto com 47 pontos.

O Augsburg, que venceu o Hannover por 3 a 1, em sua sexta vitória na temporada ganhou um pouco de fôlego e supera o Schalke na tabela, ocupando agora o 14º lugar.

Já o Hannover, que sofreu a 18ª derrota da temporada, é 17º e penúltimo com apenas 14 pontos, e com isso se aproxima cada vez mais do rebaixamento.

- Sexta-feira:

B. Moenchengladbach - Freiburg 1 - 1

- Sábado:

Augsburg - Hannover 3 - 1

Wolfsburg - Fortuna Dusseldorf 5 - 2

Stuttgart - Hoffenheim 1 - 1

Schalke 04 - RB Leipzig 0 - 1

Hertha Berlim - Borussia Dortmund 2 - 3

- Domingo:

(09h30) Bayer Leverkusen - Werder Bremen

(11h30) Eintracht Frankfurt - Nuremberg

(14h00) Bayern de Munique - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 60 26 18 6 2 64 30 34

2. Bayern de Munique 57 25 18 3 4 62 27 35

3. RB Leipzig 49 26 14 7 5 44 20 24

4. B. Moenchengladbach 47 26 14 5 7 45 31 14

5. Eintracht Frankfurt 43 25 12 7 6 50 30 20

6. Bayer Leverkusen 42 25 13 3 9 46 37 9

7. Wolfsburg 42 26 12 6 8 44 39 5

8. Hoffenheim 38 26 9 11 6 50 38 12

9. Werder Bremen 36 25 9 9 7 43 37 6

10. Hertha Berlim 35 26 9 8 9 40 39 1

11. Freiburg 31 26 7 10 9 37 42 -5

12. Fortuna Dusseldorf 31 26 9 4 13 33 50 -17

13. Mainz 30 25 8 6 11 27 39 -12

14. Augsburg 25 26 6 7 13 37 47 -10

15. Schalke 04 23 26 6 5 15 27 44 -17

16. Stuttgart 20 26 5 5 16 26 56 -30

17. Hannover 14 26 3 5 18 24 61 -37

18. Nuremberg 13 25 2 7 16 19 51 -32

