A carreira chinesa de Alexandre Pato poderia ter um fim antecipado se forem levadas em conta as misteriosas mensagens publicadas nesta terça-feira (12) pelo jogador brasileiro, falando que "as mentiras são apenas um atraso temporário do inevitável".

O artilheiro de 29 anos viveu um verdadeiro renascimento desde sua chegada há dois anos ao clube de Tianjin Quanjian vindo do Villarreal (Espanha) por 18 milhões de euros, após uma série de lesões e má forma física.

Mas o ex-jogador do Milan voltou na nova temporada descobrindo que sua equipe da primeira divisão havia mudado de nome e se chamava agora Tianjin Tianhai, após um escândalo que envolvia o dono do clube.

Pato não disputou os dois primeiros jogos, que foram perdidos por sua equipe, e os rumores falam de um possível retorno ao Brasil.

Considerado um dos melhores jogadores da primeira divisão chinesa, o jogador havia se tornado um dos preferidos dos torcedores do país asiático, que apreciam sua boa adaptação aos costumes locais.

Nesta terça-feira ele surpreendeu a torcida publicando uma série de mensagens esotéricas na rede social Weibo, onde é seguido por 753.000 pessoas.

"O que significa a felicidade?", pergunta Pato, antes de afirmar: "A verdade acaba sempre triunfando, não importa o quanto tentam escondê-la ou pará-la".

"As mentiras são apenas um atraso temporário do inevitável", acrescentou.

