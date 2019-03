O Barcelona avançou às quartas de final da Liga dos Campeões ao golear por 5 a 1 o Lyon, com direito a dois gols e duas assistências de Lionel Messi, nesta quarta-feira no jogo de volta das oitavas de final da competição.

Em uma partida completamente dominada pelos catalães, Messi abriu o placar em cobrança de pênalti (17 min), antes do brasileiro Philippe Coutinho ampliar (31).

No segundo tempo, Tousart deu um fio de esperança ao Lyon diminuindo o prejuízo francês (58), mas Messi novamente (78), Gerard Piqué (80) e Ousmane Dembélé (85), ambos em passes do argentino, selaram a vaga do Barça.

Com seus dois gols e duas assistências decisivas, Messi deu uma verdadeira aula ao Lyon, um dia depois de ver seu eterno rival Cristiano Ronaldo marcar os três gols que classificaram a Juventus (3-0) às quartas contra o Atlético de Madrid.

A goleada desta quarta-feira foi também um cenário completamente oposto ao que o Barça tinha conseguido no jogo de ida, na França, onde Messi e companhia não conseguiram sair do 0 a 0 com o adversário francês.

- Cavadinha -

Depois de perder uma enxurrada de gols em Lyon, o Barcelona entrou em campo com o objetivo de mostrar que a falta de pontaria ficou no passado.

Desde o apito inicial, Messi e companhia armaram sua tradicional pressão na saída de bola adversária e dominaram completamente o jogo, dando a impressão de que o Lyon teria que operar outro milagre para sair do Camp Nou sem ter a meta vazada.

E foi Messi o responsável por desencantar o ataque catalão.

Após acertar o travessão em chute de fora da área, o pequeno gênio argentino converteu pênalti sofrido por Luis Suárez com uma cavadinha de muita categoria, sem chances para o goleiro Anthony Lopes.

Como não marcou gol fora de casa, o Barcelona sabia que a vantagem magra podia ser muito perigosa. Um gol do Lyon e quem avançaria às quartas seriam os franceses.

Assim, o time de Ernesto Valverde manteve o ritmo, continuou pressionando e o segundo gol saiu sem muito esforço.

Na jogada, Arthur, dono do meio de campo, lançou Suárez, o uruguaio escapou da marcação de dois jogadores na matada e, cara a cara com Lopes, tocou para Coutinho empurrar a bola para o gol vazio: 2 a 0 Barça com meia-hora de jogo.

- Messi dá show -

No segundo tempo, o Lyon não teve outra opção a não ser se lançar ao ataque em busca de pelo menos um empate que lhe valeria a vaga.

Esse ímpeto, porém, foi bem controlado pela qualidade técnica dos jogadores do Barcelona, que saíam com tranquilidade da marcação alta dos franceses na base do toque de bola rápido.

Numa dessas saídas de bola, o Barça chegou perto de dar o tiro de misericórdia no duelo.

Após se livrar da marcação, Suárez lançou Arthur em velocidade. O ex-gremista invadiu a área e tocou para Messi, que deu um toque sutil por cima do goleiro do Lyon. O time francês, porém, foi salvo por Marçal, que tirou a bola praticamente em cima da linha do gol.

Embora controlado em campo, o Lyon reencontrou um fio de esperança graças a um lance de bola parada.

Após cobrança de escanteio e um bate-rebate dentro da área catalã, a bola sobrou para Tousart dominar no peito, dentro da pequena área, e chutar de primeira para o gol, diminuindo o prejuízo do Lyon no placar.

O gol do Lyon instaurou um certo ar de dúvida no Camp Nou, que anda tinha fresco na memória as eliminações na última semana de favoritos ao título da Champions como Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Mas na hora das dúvidas, Messi apareceu para descomplicar tudo em três contra-ataques fulminantes.

No primeiro, o craque argentino deixou dois defensores no chão e chutou colocado para marcar o terceiro gol do Barça.

Três minutos depois, puxou a marcação e encontrou Piqué sozinho na segunda trave para mandar para as redes.

Em seguida, lançou Dembélé, que chutou de primeira dentro da área para marcar o quinto gol, selando de vez a classificação do Barça às quartas de final.

* AFP