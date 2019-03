Naotoshi Yamada não assistirá à sua 15ª edição dos Jogos Olímpicos no ano que vem, em seu país, no Japão: este empresário aposentado faleceu um ano antes de Tóquio sediar o evento, em 2020, como já havia feito em 1964 - os primeiros Jogos com a presença desse fã japonês nascido há 92 anos.

"Depois de 92 anos de uma vida dedicada a aplaudir, o mascote dos Jogos Olímpicos partiu para um repouso eterno em 9 de março de 2019", lê-se em uma página on-line administrada por uma empresa fundada por ele.

Yamada faleceu vítima de uma crise cardíaca. Ele era identificável no meio do público com seu chapéu e quimono, tornando-se conhecido por telespectadores de todo mundo.

Nascido em 1926, Yamada construiu sua fortuna no setor de cabos de aço e, depois, na hotelaria e imobiliário. Desde Tóquio-64, ele compareceu a todos os Jogos Olímpicos e incluiu em sua lista os de inverno, realizados em Nagano, no Japão, em 1998.

* AFP