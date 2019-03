O número 2 do mundo Rafael Nadal se classificou facilmente às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells ao derrotar o sérvio Filip Krajinovic, nesta quarta-feira.

O espanhol derrotou o número 113 do mundo em dois sets, 6-3, 6-4, após uma hora e 26 minutos de jogo.

Nadal, tricampeão em Indian Wells, venceu as três primeiras partidas da edição 2019 do torneio em dois sets, concedendo apenas 13 games no caminho.

Nas quartas de final, o espanhol enfrentará o vencedor do confronto entre o americano John Isner, número 9 do mundo, e o russo Karen Khachanov (13º).

* AFP