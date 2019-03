O estádio Wanda Metropolitano ficou praticamente lotado neste domingo (17) para assistir o duelo da liga espanhola entre o Atlético de Madrid e o Barcelona, marcando um novo recorde de público no futebol feminino na Espanha.

"Recorde histórico de público em um jogo de clubes!, Hoje somos no Wanda Metropolitano 60.739 espectadores!", escreveu o Atlético de Madrid no Twitter.

"Um total de 60.739 espectadores torceram por nossas meninas e estabeleceram o recorde mundial de público em um jogo feminino de clubes", indicou o clube madrilenho em um comunicado.

O Barça venceu o Atlético por 2 a 0 nessa partida da 24ª rodada da primeira divisão feminina espanhola entre os dois primeiros times da tabela.

"Foi incrível, quero agradecer a todo mundo, 'colchoneros' e 'culés'", disse a capitã do Barça, Vicky Losada, ao microfone da rede Gol TV, se referindo às torcidas dos dois times.

"No final das contas é uma festa do futebol feminino, isso está mudando em nosso país e é graças ao esforço de muitos anos. É um dia muito bonito para todos. Tomara que as pessoas continuem comparecendo, que não seja só hoje, que seja todo fim de semana, que se animem a ir a todos os estádios", acrescentou a jogadora.

- 'Crescimento exponencial' -

Esse número supera o do mítico jogo entre o Dick Kerr's Ladies e o St. Helen's Ladies, em 1920 no Goodison Park (53.000 espectadores segundo as fontes), e o da final do campeonato mexicano feminino entre Monterrey e Tigres em 2018 (51.211).

Mas levando em conta o futebol feminino de seleções, a final do Mundial de 1999 vencida pelos Estados Unidos contra a China, levou 90.185 pessoas ao Rose Bowl de Pasadena, na Califórnia, um recorde absoluto.

Na Espanha, a marca deste domingo supera o recorde anterior estabelecido na partida entre Athletic Bilbao e Atlético Madrid em San Mamés com 48.121 espectadores no último dia 30 de janeiro.

A Federação Espanhola de Futebol comemorou neste domingo o que chamou de "crescimento exponencial" do público que comparece aos estádios para presenciar jogos do futebol feminino.

Em janeiro, o estádio de Alicante recebeu um número recorde para uma partida da seleção do país, no amistoso contra os Estados Unidos (9.182 pessoas).

A seleção feminina espanhola está classificada para a Copa do Mundo da França, que será disputada entre 7 de junho e 7 de julho.

* AFP