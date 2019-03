O PSG ampliou a enorme vantagem na liderança do Campeonato Francês ao vencer por 4 a 0 o Dijon (18º), nesta terça-feira em partida adiada e válida pela 18ª rodada, uma semana depois da derrota para o Manchester United que eliminou o clube parisiense da Champions.

Com a vitória, o atual campeão francês abre 17 pontos de vantagem sobre o vice-líder Lille, que ainda tem um jogo a mais que o PSG.

Em sua primeira partida após a desilusão na Champions, a terceira eliminação consecutiva nas oitavas da competição, o PSG somou uma nova goleada na Ligue 1 com gols do brasileiro Marquinhos (7 min), Kylian Mbappé (40), do argentino Angel Di Maria (50) e de Eric Maxim Choupo-Moting (90+2).

Mbappé, que perdeu algumas chances de gol que poderiam ter ajudado o PSG a eliminar o United na semana passada, recuperou o faro de gol na Ligue 1, competição da qual é o artilheiro com 25 gols.

-- Resultados da partida adiada válida pela 18ª rodada do Campeonato Francês:

- Terça-feira:

Dijon - PSG 0 - 4

