Dois gols, uma assistência, uma expulsão provocada... O Paris Saint-Germain levou a melhor no clássico francês vencendo o Olympique de Marselha por 3 a 1 com uma grande exibição de Ángel Di María, neste domingo no Parque dos Príncipes na capital francesa.

O argentino deu um passe para Kylian Mbappé e o jovem craque abriu o placar (45+2). Depois do empate que veio por meio de Valere Germain (46), Di María estufou as redes duas vezes (55 e 66). O segundo gol saiu quando o Olympique de Marselha jogava com 10 devido à expulsão de seu goleiro Steve Mandanda.

"Ele fez uma partida excepcional", comemorou o técnico do PSG Thomas Tuchel ao falar do argentino. "Tem muita responsabilidade porque nos faltam jogadores fundamentais e ele tem sido extraordinário, decisivo e eu estou contente porque ele merece".

Mbappé poderia ter marcado um segundo nos acréscimos ao provocar um pênalti que ele mesmo bateu e que o goleiro Yohann Pelé (90+4) defendeu.

Com esta vitória, o PSG abre 20 pontos de vantagem em relação ao segundo, o Lille, que na sexta-feira perdeu para o Monaco por 1 a 0.

A partida também foi marcada por um protesto de torcedores do PSG que levaram cartazes com mensagens onde se lia "Não esquecemos" ou "Respeitem a instituição" em referência à derrota por 3 a 1 para o United no jogo de volta em Paris, depois de o PSG vencer em Old Trafford por 2 a 0.

A má notícia é que Dani Alves e o belga Thomas Meunier se machucaram e tiveram que deixar o campo ainda no primeiro tempo sendo substituídos pelo meia Colin Dagba e o lateral direito Thilo Kehrer.

Em terceiro lugar no campeonato francês, posição que permite disputar a Champions, está o Lyon, que neste domingo derrotou em seu estádio o Montpellier (3-2), e ficou a quatro pontos do Lille.

Os gols de Martin Terrier (12), Moussa Dembélé (58) e Houssem Aouar (86) reanimaram o Lyon depois de sua recente eliminação na Liga dos Campeões diante do Barcelona.

O Olympique de Marselha é o quarto, a seis pontos do Lyon, e vê as chances de disputar a Champions na próxima temporada diminuírem.

Nos outros jogos de domingo, o Reims segue aspirando a uma vaga nos torneios europeus depois de vencer o Nantes (15º) por 1 a 0. Bordeaux (13º) e Rennes (8º) empataram em 1 a 1.

-- Resultados da 29ª rodada do campeonato francês:

- Sexta-feira:

Nice - Toulouse 1 - 1

Lille - Monaco 0 - 1

- Sábado:

Angers - Amiens 0 - 0

Nîmes - Strasbourg 2 - 2

Guingamp - Dijon 1 - 0

Caen - Saint-Etienne 0 - 5

- Domingo:

Lyon - Montpellier 3 - 2

Reims - Nantes 1 - 0

Bordeaux - Rennes 1 - 1

PSG - Olympique de Marselha 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 77 28 25 2 1 86 16 70

2. Lille 57 29 17 6 6 45 24 21

3. Lyon 53 29 15 8 6 50 35 15

4. Olympique de Marselha 47 29 14 5 10 45 38 7

5. Saint-Etienne 46 29 13 7 9 41 34 7

6. Reims 46 29 11 13 5 31 27 4

7. Montpellier 42 29 10 12 7 40 34 6

8. Rennes 41 28 11 8 9 39 36 3

9. Nice 41 29 11 8 10 21 29 -8

10. Strasbourg 39 29 9 12 8 45 35 10

11. Nîmes 37 28 10 7 11 40 42 -2

12. Angers 36 29 8 12 9 33 33 0

13. Bordeaux 34 29 8 10 11 28 31 -3

14. Toulouse 32 29 7 11 11 28 43 -15

15. Nantes 31 28 8 7 13 31 35 -4

16. Monaco 30 29 7 9 13 30 44 -14

17. Amiens 29 29 8 5 16 24 43 -19

18. Guingamp 22 29 5 7 17 19 51 -32

19. Dijon 21 29 5 6 18 21 46 -25

20. Caen 20 29 3 11 15 23 44 -21

