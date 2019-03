O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira a contratação para as próximas seis temporadas do lateral brasileiro Éder Militão, jogador do Porto, por 50 milhões de euros, a primeira negociação do clube para a nova era de Zidane como técnico.

"Real Madrid C. F. e FC Porto chegaram a um acordo para a transferência do jogador Éder Militão, que ficará vinculado ao clube durante as seis próximas temporadas, até 30 de junho de 2025", afirma um comunicado oficial.

O Real Madrid pagou a cláusula de rescisão do jogador de 50 milhões de euros, de acordo com um comunicado do Porto enviado às autoridades da Bolsa.

O brasileiro deve se apresentar ao novo clube apenas ao final da atual temporada.

* AFP