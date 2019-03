A Roma (5º) perdeu por 2 a 1 para o SPAL (15º), neste sábado (16) pela 28ª rodada italiana, e deixou de aproveitar uma boa oportunidade para se beneficiar do duelo direto entre aspirantes à Champions no domingo quando o Milan (3º) enfrenta a Inter (4º).

Com a derrota, a equipe da capital segue com 47 pontos, a três da Inter e a quatro do Milan, na luta travada entre os três por duas vagas na maior competição europeia de clubes.

O argelino Mohamed Fares (22) e Andrea Petagna (60, de pênalti) fizeram os gols do time local, enquanto que o argentino Diego Perotti (53, de pênalti) marcou para os romanos.

Foi o segundo jogo da Roma sob o comando do veterano técnico Claudio Ranieri, de 67 anos, depois de iniciar sua nova fase com um triunfo de 2 a 1 sobre o Empoli na semana passada.

Na outra partida disputada neste sábado houve um festival de gols. O Sassuolo (12º) perdeu por 5 a 3 em seu estádio para a Sampdoria (9º), cujo atacante de 36 anos, Fabio Quagliarella, chegou aos 21 gols e abriu sua vantagem sobre Cristiano Ronaldo (19) na luta pela artilharia da Serie A.

Foi a melhor forma para o veterano comemorar sua volta à seleção italiana, quatro anos depois, após a convocação de sexta-feira feita pelo técnico da Azzurra, Roberto Mancini, para enfrentar Finlândia e Liechtenstein.

Na sexta-feira, o Cagliari, 14º colocado do Campeonato Italiano, somou três pontos importantes na luta contra o rebaixamento ao vencer por 2 a 1 a Fiorentina (10ª).

Os gols do meia brasileiro João Pedro (52) e do zagueiro Luca Ceppitelli (66) deram a vantagem ao Cagliari no segundo tempo. A Fiorentina descontou a dois minutos para o fim com Federico Chiesa.

Com a vitória, o Cagliari aumentou provisoriamente para cinco pontos sua vantagem sobre a 15º colocada, a Udinese, que visita no domingo o vice-líder Napoli.

- Descanso para Cristiano Ronaldo -

Neste sábado, o técnico da líder Juventus, Massimiliano Allegri, anunciou que Cristiano Ronaldo, autor de um hat-trick na terça-feira que colocou a Juventus nas quartas de final da Liga dos Campeões, não vai jogar no domingo contra o Genova.

"Ele vai ficar em casa, precisa descansar, jogou muito. Neste momento, fazê-lo jogar mais seria muito arriscado", declarou Allegri na entrevista coletiva.

"Não preciso convencê-lo. Falamos ontem. Expliquei a ele meu ponto de vista sobre a programação até as quartas de final e ele concordou", acrescentou.

Depois de eliminar o Atlético de Madrid, a Juve vai enfrentar o Ajax nas quartas da Champions.

No campeonato italiano, o time de Turim lidera com 18 pontos de vantagem sobre o Napoli, faltando 11 rodadas.

- Sexta-feira:

Cagliari - Fiorentina 2 - 1

- Sábado:

Sassuolo - Sampdoria 3 - 5

SPAL - Roma 2 - 1

Torino - Bologna

- Domingo:

(08h30) Genoa - Juventus

(11h00) Empoli - Frosinone

Lazio - Parma

Atalanta - Chievo

(14h00) Napoli - Udinese

(16h30) Milan - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 75 27 24 3 0 59 17 42

2. Napoli 57 27 17 6 4 48 21 27

3. Milan 51 27 14 9 4 41 23 18

4. Inter 50 27 15 5 7 40 22 18

5. Roma 47 28 13 8 7 52 39 13

6. Torino 44 27 11 11 5 35 23 12

7. Atalanta 44 27 13 5 9 56 38 18

8. Lazio 42 26 12 6 8 37 28 9

9. Sampdoria 42 28 12 6 10 49 38 11

10. Fiorentina 37 28 8 13 7 43 35 8

11. Parma 33 27 9 6 12 29 40 -11

12. Sassuolo 32 28 7 11 10 39 47 -8

13. Genoa 30 27 7 9 11 32 42 -10

14. Cagliari 30 28 7 9 12 25 40 -15

15. SPAL 26 28 6 8 14 25 42 -17

16. Udinese 25 26 6 7 13 22 36 -14

17. Empoli 22 27 5 7 15 34 53 -19

18. Bologna 21 27 4 9 14 22 40 -18

19. Frosinone 17 27 3 8 16 20 51 -31

20. Chievo 10 27 1 10 16 20 53 -33

* AFP