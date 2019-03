A primeira partida da Roma sob o comando de Claudio Ranieri, que substituiu Eusebio di Francesco, terminou com uma vitória por 2 a 1 sobre o Empoli, resultado que mantém o time da capital na luta pelas posições classificatórias para a Champions League.

Recebido com um grande cartaz que dizia "Boa sorte Mister Ranieri', o ex-treinador de Leicester, Monaco, Valencia, entre outros, teve uma estreia positiva em sua segunda etapa como técnico da Roma, time que já havia dirigido entre 2009 e 2011.

Mas a vitória foi suada e bastante sofrida, com a Roma tendo que superar vários contratempos, como as lesões de Zaniolo e Schick, a expulsão de Florenzi, o gol contra de Juan Jesus e o que seria o gol de empate do Empoli aos 44 minutos do segundo tempo que acabou sendo anulado pelo VAR.

El Shaarawy abriu o placar para os romanos logo aos 9 minutos e o Empoli empatou pouco depois, aos 13. Schick vez o gol da vitória ainda na primeira etapa, aos 33 minutos.

Com esta vitória, a Roma é quinta na tabela, a três pontos da Inter e a quatro do Milan, as duas equipes que ocupam posições de Champions junto à líder Juventus e ao segundo Napoli.

Resultados da 27ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Juventus - Udinese 4 - 1

- Sábado:

Parma - Genoa 1 - 0

Chievo - Milan 1 - 2

- Domingo:

Bologna - Cagliari 2 - 0

Sampdoria - Atalanta 1 - 2

Frosinone - Torino 1 - 2

Inter - SPAL 2 - 0

Sassuolo - Napoli 1 - 1

Fiorentina - Lazio 1 - 1

- Segunda-feira:

Roma - Empoli 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 75 27 24 3 0 59 17 42

2. Napoli 57 27 17 6 4 48 21 27

3. Milan 51 27 14 9 4 41 23 18

4. Inter 50 27 15 5 7 40 22 18

5. Roma 47 27 13 8 6 51 37 14

6. Torino 44 27 11 11 5 35 23 12

7. Atalanta 44 27 13 5 9 56 38 18

8. Lazio 42 26 12 6 8 37 28 9

9. Sampdoria 39 27 11 6 10 44 35 9

10. Fiorentina 37 27 8 13 6 42 33 9

11. Parma 33 27 9 6 12 29 40 -11

12. Sassuolo 32 27 7 11 9 36 42 -6

13. Genoa 30 27 7 9 11 32 42 -10

14. Cagliari 27 27 6 9 12 23 39 -16

15. Udinese 25 26 6 7 13 22 36 -14

16. SPAL 23 27 5 8 14 23 41 -18

17. Empoli 22 27 5 7 15 34 53 -19

18. Bologna 21 27 4 9 14 22 40 -18

19. Frosinone 17 27 3 8 16 20 51 -31

20. Chievo 10 27 1 10 16 20 53 -33

./bds/mcd/aam

* AFP