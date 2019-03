O Saint-Étienne goleou o Caen por 5 a 0 neste sábado fora de casa e agora coloca pressão sobre Lyon e Olympique de Marselha na luta pela terceira colocação, que dá acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Romain Hamouna (4), Robert Beric (20), Arnaud Nordin (31), Lamien Ghezali (85) e Valentin Vada (90+1) foram os autores dos gols do Saint-Étienne que precisava somar pontos para manter suas chances de vagas nos torneios europeus depois de ter perdido 5 partidas das últimas oito disputadas.

Depois deste resultado, os Verdes (5º) somam 46 pontos, um atrás do Olympique de Marsella (4º), que no domingo vai disputar o clássico diante do líder Paris Saint-Germain (74 pontos) e a quatro do Lyon (3º), que vai abrir a rodada de domingo recebendo o Montpellier (7º).

Também neste sábado, o Guingamp (18º) conseguiu um triunfo vital para manter as chances de se livrar do rebaixamento ao superar por 1 a 0 o Dijon, um rival direto (19º).

Amiens (17º) somou um ponto em sua visita (0-0) ao Angers (12º). Nimes (11º) e Strasbourg (10º) também dividiram os pontos ao empatarem em 2 a 2.

-- Jogos da 29ª rodada e classificação do campeonato francês:

- Sexta-feira:

Nice - Toulouse 1 - 1

Lille - Monaco 0 - 1

- Domingo:

(10h30) Lyon - Montpellier

(11h00) Reims - Nantes

(13h00) Bordeaux - Rennes

(17h00) PSG - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 74 27 24 2 1 83 15 68

2. Lille 57 29 17 6 6 45 24 21

3. Lyon 50 28 14 8 6 47 33 14

4. Olympique de Marselha 47 28 14 5 9 44 35 9

5. Saint-Etienne 46 29 13 7 9 41 34 7

6. Reims 43 28 10 13 5 30 27 3

7. Montpellier 42 28 10 12 6 38 31 7

8. Nice 41 29 11 8 10 21 29 -8

9. Rennes 40 27 11 7 9 38 35 3

10. Strasbourg 39 29 9 12 8 45 35 10

11. Nîmes 37 28 10 7 11 40 42 -2

12. Angers 36 29 8 12 9 33 33 0

13. Bordeaux 33 28 8 9 11 27 30 -3

14. Toulouse 32 29 7 11 11 28 43 -15

15. Nantes 31 27 8 7 12 31 34 -3

16. Monaco 30 29 7 9 13 30 44 -14

17. Amiens 29 29 8 5 16 24 43 -19

18. Guingamp 22 29 5 7 17 19 51 -32

19. Dijon 21 29 5 6 18 21 46 -25

20. Caen 20 29 3 11 15 23 44 -21

* AFP