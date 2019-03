O Real Madrid marcou posição ao chamar de volta Zinedine Zidane, mas o momento de sua chegada traz perguntas: o francês vai ter que administrar um final de temporada sem um desafio maiúsculo, enquanto espera para reconstruir o time.

O clube espanhol, longe do líder Barcelona na Liga e eliminado da Copa do Rei e da Champions, voltou a sorrir na segunda-feira com a volta de seu antigo treinador, vencedor de três Ligas dos Campeões em dois anos e meio (2016-2018).

Mas 'Zizou' não poderá salvar o Real Madrid de uma temporada em branco, a menos que aconteça uma incrível reviravolta na Liga, onde o Barça tem doze pontos de vantagem a onze rodadas para o fim do campeonato.

No início de seu primeiro período comandando o time 'merengue', em janeiro de 2016 após a saída de Rafael Benítez, a situação era ruim na Liga, mas ainda tinha a 'Champions' para brilhar.

Zidane conquistou o título, ajudado por sua grande estrela Cristiano Ronaldo, autor de três gols salvadores nas quartas de final contra os alemães do Wolfsburg, que surpreenderam na ida ao vencer por 2 a 0.

Desta vez, o atacante português não está mais no time e a Liga dos Campeões não é uma possibilidade.

- 'Um bom momento' -

"É uma decisão genial, é bom vê-lo voltar. Ele foi bem na última vez", reagiu Gary Lineker, ex-jogador da seleção inglesa no Twitter.

O mesmo entusiasmo foi mostrado por Bixente Lizarazu, campeão do mundo em 1998 com o amigo Zidane: "Acho que de novo é um bom momento", disse na RTL, descrevendo 'Zizou' como um homem que "volta em plena forma, com novas ideias, uma paixão e uma motivação enormes".

Para o ex-lateral dos 'Bleus', o novo treinador do Real Madrid "provavelmente obteve as condições para ganhar, ou seja, regenerar este elenco".

São vários, de fato, os ex-jogadores ou seguidores do Real que estão de olho na próxima temporada. A imprensa internacional não demorou a citar várias prováveis contratações com Eden Hazard (Chelsea) e Kylian Mbappé (PSG) encabeçando a lista.

"Zidane volta com plenos poderes", afirma nesta terça-feira o diário esportivo AS, enquanto que o El Mundo escreve que o francês dispõe de "carta branca para renovar o vestiário".

Na França, o L'Équipe segue a mesma linha, com uma vinheta na qual se vê Zidane exclamando diante de várias barras de ouro: "Uau! tudo isso para contratar?! Não, esse é seu salário... o orçamento para o mercado está atrás", responde o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, mostrando em suas costas um tesouro ainda maior.

"Gosto dos dois", disse o dirigente na segunda-feira, perguntado se gostava mais de Neymar ou de Mbappé.

- Mourinho ou Heynckes -

Enquanto espera a abertura dos cofres, Zidane tem como missão voltar a motivar um time ferido após as derrotas para o Barça em dois clássicos com apenas três dias de intervalo, e para o Ajax, que derrubou o atual tricampeão da 'Champions' após uma partida traumática (derrota por 4 a 1 no Bernabéu).

A dúvida é se Zidane vai revolucionar o vestiário. Seus ex-protegidos Marcelo (que está cada vez mais perto da Juventus), Isco e Keylor Navas têm sido pouco utilizados pelo técnico Santiago Solari. Além disso ele terá que lidar com Gareth Bale, com quem o francês não vive uma boa relação.

Seguro de sua força, Zidane não parece assustado com o desafio. "Se pensasse que vou por em risco (a marca que deixou no clube), não voltaria", disse na segunda-feira, falando de um "desafio maior" do que sua passagem anterior pelo clube.

Outra dúvida é se o ex-camisa 10 dos 'Bleus' terá um destino parecido com o de José Mourinho. Ou será mais como o de Jupp Heynckes. A volta ao Chelsea do primeiro (2013 a 2015) acabou mal. Já a do segundo deu ao Bayern de Munique uma brilhante tríplice coroa com os títulos da Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions em 2013.

