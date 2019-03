O Sevilla acabou com sua má fase com uma boa vitória por 5 a 2 em casa sobre a Real Sociedad (9º), neste sábado pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, e se manteve na zona de classificação à Liga Europa.

O francês Wissam Ben Yedder foi o protagonista da partida no estádio Sánchez Pizjuán anotando três gols (48, 58 e 61 min). Também marcaram para o Sevilla Pablo Machín (25) e Mikel Oyarzabal contra (69).

Na tabela, o Sevilla não vencia desde 26 de janeiro e só tinha somado um ponto nos últimos cinco jogos na Liga.

O Sevilla, que segue a 4 pontos da 'zona Champions' delimitada pelo Getafe (4º), continua também á frente do Valencia (7º), que venceu neste domingo por 3 a 2 o Girona (14º).

Mais cedo, o Betis (8º) superou por 1 a 0 o Celta de Vigo e segue esperançoso em se classificar para a Liga Europa ao fim da temporada.

No último jogo do dia, um Real Madrid (3º) em plena crise, recém-eliminado da Liga dos Campeões, visita o Valladolid (16º).

-- Programação e resultados da 27ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Espanyol 1 - 1

- Sábado:

Alavés - Eibar 1 - 1

Atlético de Madrid - Leganés 1 - 0

Barcelona - Rayo Vallecano 3 - 1

Getafe - SD Huesca 2 - 1

- Domingo:

Celta Vigo - Betis 0 - 1

Girona - Valencia 2 - 3

Levante - Villarreal 0 - 2

Sevilla - Real Sociedad 5 - 2

Valladolid - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 63 27 19 6 2 69 26 43

2. Atlético de Madrid 56 27 16 8 3 39 17 22

3. Real Madrid 48 26 15 3 8 43 31 12

4. Getafe 45 27 12 9 6 36 24 12

5. Alavés 41 27 11 8 8 28 30 -2

6. Sevilla 40 27 11 7 9 46 36 10

7. Valencia 39 27 8 15 4 30 23 7

8. Betis 39 27 11 6 10 31 32 -1

9. Real Sociedad 35 27 9 8 10 32 32 0

10. Eibar 35 27 8 11 8 35 36 -1

11. Espanyol 34 27 9 7 11 32 40 -8

12. Athletic Bilbao 34 27 7 13 7 26 31 -5

13. Leganés 33 27 8 9 10 27 32 -5

14. Girona 31 27 7 10 10 29 37 -8

15. Levante 30 27 8 6 13 37 48 -11

16. Valladolid 26 26 6 8 12 20 34 -14

17. Villarreal 26 27 5 11 11 29 35 -6

18. Celta Vigo 25 27 6 7 14 36 45 -9

19. Rayo Vallecano 23 27 6 5 16 29 48 -19

20. SD Huesca 22 27 5 7 15 27 44 -17

