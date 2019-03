O austríaco Dominic Thiem se sagrou campeão do Masters 1000 de Indian Wells neste domingo ao surpreender na final diante do suíço Roger Federer.

Thiem precisou virar a partida após perder o primeiro set e venceu seu adversário em duas horas e dois minutos de jogo.

O austríaco, que conquistou seu primeiro título de Masters 1000 na carreira, deixou o suíço sem seu sexto troféu do torneio do deserto californiano permanecendo com cinco, assim como o sérvio Novak Djokovic.

"Foi uma grande semana para mim embora não tenha funcionado bem hoje. Felicidades para Dominic, você mereceu", disse Federer, de 37 anos.

O suíço chegou ao duelo depois de ter avançado à final sem entrar na quadra nas semifinais devido à lesão do espanhol Rafael Nadal. E esse descanso foi notado no começo do jogo.

Com um retrospecto de 2 a 2 entre os dois tenistas, Federer venceu o primeiro set em pouco mais de meia hora graças a precisão de seus golpes.

O suíço quebrou o saque de seu adversário no segundo game (2-0).

Thiem o recuperou no sétimo (4-3) mas Federer fechou um novo break em seguida para acabar vencendo por 6-3.

No segundo aconteceu o oposto: Thiem quebrou o serviço no quarto game (3-1) e confirmou seu saque para depois vencer também por 6-3 e deixar tudo igual.

Assim foram se sucedendo os games e os pontos incríveis até que o austríaco venceu de novo no décimo primeiro (6-5) para finalmente conquistar seu primeiro título deste calibre em sua terceira tentativa, depois de ter perdido duas finais em Madri.

* AFP