O austríaco Dominic Thiem subiu quatro posições e assumiu o quarto lugar no ranking ATP desta segunda-feira, sua melhor classificação na carreira, após ter derrotado na final de domingo do Masters 1000 de Indian Wells o suíço Roger Federer, que caiu para o quinto lugar.

No topo do ranking, o sérvio Novak Djokovic, eliminado na segunda rodada em Indian Wells, segue intocável, seguido pelo espanhol Rafael Nadal, que desistiu de disputar as semifinais do torneio californiano devido a uma lesão no joelho. O alemão Alexander Zverev completa o pódio.

O argentino Juan Martín del Potro caiu três posições no novo ranking e aparece agora na oitava colocação, após não disputar por lesão o torneio de Indian Wells, torneio que conquistou no ano passado.

- Classificação do ranking ATP em 18 de março de 2019:

1. Novak Djokovic (SRV) 10.990 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 8.725

3. Alexander Zverev (ALE) 6.630

4. Dominic Thiem (AUT) 4.755 (+4)

5. Roger Federer (SUI) 4.600 (-1)

6. Kei Nishikori (JPN) 4.235 (+1)

7. Kevin Anderson (RSA) 4.115 (-1)

8. Juan Martín Del Potro (ARG) 3.585 (-3)

9. John Isner (EUA) 3.485

10. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.160

11. Marin Cilic (CRO) 3.095

12. Karen Khachanov (RUS) 2.845 (+1)

13. Borna Coric (CRO) 2.345 (-1)

14. Milos Raonic (CAN) 2.275

15. Daniil Medvedev (RUS) 2.230

16. Marco Cecchinato (ITA) 2.021

17. Fabio Fognini (ITA) 1.885

18. Gaël Monfils (FRA) 1.875 (+1)

19. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1.865 (-1)

20. Davis Goffin (BEL) 1.685 (+1)

* AFP