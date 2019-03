Cerca de cem torcedores organizados do Paris Saint-Germain foram autorizados neste domingo a assistir ao primeiro treino do time pós-eliminação na Champions, e vaiaram os jogadores, constatou um fotógrafo da AFP.

Além das vaias, foram ouvidos insultos e explosões de bombinhas dentro do Parque dos Príncipes durante o treinamento.

Por serem sócios do clube, os torcedores organizados puderam comparecer ao treino, que estava fechado para a imprensa e o público em geral e que foi transferido do Centro de Treinamento do PSG, o Camp de Loges, para o estádio por questões de segurança.

Na sexta-feira, a maior torcida organizada do PSG, a Collectif Ultras Paris (CUP), já havia publicado uma nota de insatisfação com o time: "Voltamos a ser a piada da Europa! (...) Comprem culhões ou se mandem daqui!".

Na quarta-feira, o PSG foi eliminado das oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Manchester United após ser derrotado por 3 a 1 em pleno Parque dos Príncipes no jogo de volta. Na ida, os franceses haviam vencido por 2 a 0 na Inglaterra.

* AFP