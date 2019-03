A Uefa abriu nesta segunda-feira um procedimento disciplinar contra a estrela da Juventus Cristiano Ronaldo por "conduta inapropriada", após a comemoração do português na vitória de 3 a 0 contra o Atlético de Madrid, quando fez um gesto obsceno ao colocar as mãos em seus órgãos genitais.

A entidade europeia explicou que seu caso será analisado na quinta-feira, na próxima reunião de sua comissão de disciplina.

Autor em Turim no dia 12 de março de um hat-trick que deu a virada à Juve após perder por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas, Ronaldo comemorou a classificação imitando o gesto que o técnico do Atlético, Diego Simeone havia feito em Madri.

O argentino, que depois pediu desculpas a quem se sentiu ofendido, recebeu no dia 7 de março uma multa de 20.000 euros por parte da instância disciplinar da Uefa. Até o momento, Ronaldo não pediu desculpas por seu gesto.

