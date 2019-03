A volta de Zinedine Zidane ao Real Madrid "é uma coisa muito boa para o futebol", garantiu nesta quinta-feira o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps.

"Como no último verão (quando Zidane pediu demissão do Real), ele tomou uma decisão depois de pensar muito, e se ele tomou essa decisão é porque acha que é a melhor", afirmou Deschamps, durante coletiva em que anunciou os jogadores convocados para disputar as eliminatórias para a Eurocopa-2020.

"Como francês, é uma coisa muito boa que Zizou volte ao banco, e é uma coisa muito boa para o futebol em geral que encontre um lugar no banco que conhece muito bem. É sua casa", completou o técnico da França.

Após nove meses sabáticos, Zidane aceitou na segunda-feira reassumir um Real Madrid em plena crise, assinando contrato com o clube merengue até 2022.

* AFP