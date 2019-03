Com dois gols do mexicano Javier 'Chicharito' Hernández nos minutos finais (84 e 90+1) o West Ham (9º) conseguiu vencer por 4 a 3 o lanterna Huddersfield neste domingo em partida válida pela 31ª rodada da Premier League.

Aos 31 minutos do segundo tempo o Huddersfield ganhava por 3 a 1 graças aos gols do holandês Juninho Bacuna (17) e Karlan Ahearne-Grant, que balançou as redes duas vezes (30, 65).

Mas a equipe londrina, que fez o primeiro gol por meio de Mark Noble (15, de pênalti), virou em 15 minutos e garantiu a vitória graças ao italiano Angelo Ogbonna (76) e Chicharito.

O maior goleador da seleção mexicana marcou primeiro com um peixinho na área e voltou a marcar depois desviando um cruzamento garantindo os três pontos.

Com os dois gols 'Chicharito' chega a sete no campeonato inglês.

Nas outras duas partidas disputadas neste sábado o Leicester (10º) venceu o Burnley (17º) por 2 a 1 fora de casa, enquanto o Bournemouth (11º) empatou em 2 a 2 com o Newcastle (13º).

A 31ª rodada, marcada pelo adiamento de cinco jogos devido à disputa das quartas de final da Copa da Inglaterra, tem outros dois jogos no domingo: Fulham-Liverpool e Everton-Chelsea.

-- Jogos da 31ª rodada e classificação do campeonato inglês:

- Sábado:

West Ham - Huddersfield Town 4 - 3

Burnley - Leicester 1 - 2

AFC Bournemouth - Newcastle 2 - 2

- Domingo:

(11h15) Fulham - Liverpool

(13h30) Everton - Chelsea

- Quarta-feira:

(16h00) Manchester United - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 74 30 24 2 4 79 21 58

2. Liverpool 73 30 22 7 1 68 17 51

3. Tottenham 61 30 20 1 9 57 32 25

4. Arsenal 60 30 18 6 6 63 39 24

5. Manchester United 58 30 17 7 6 58 40 18

6. Chelsea 57 29 17 6 6 50 31 19

7. Wolverhampton 44 30 12 8 10 38 36 2

8. Watford 43 30 12 7 11 42 44 -2

9. West Ham 42 31 12 6 13 41 46 -5

10. Leicester 41 31 12 5 14 40 43 -3

11. AFC Bournemouth 38 31 11 5 15 43 56 -13

12. Everton 37 30 10 7 13 41 42 -1

13. Newcastle 35 31 9 8 14 31 40 -9

14. Crystal Palace 33 30 9 6 15 36 41 -5

15. Brighton and Hove Alb 33 29 9 6 14 32 42 -10

16. Southampton 30 30 7 9 14 34 50 -16

17. Burnley 30 31 8 6 17 35 59 -24

18. Cardiff City 28 30 8 4 18 27 57 -30

19. Fulham 17 30 4 5 21 28 68 -40

20. Huddersfield Town 14 31 3 5 23 18 57 -39

