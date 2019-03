O francês Zinedine Zidane, novo técnico do Real Madrid, comandou nesta quarta-feira seu primeiro treino com a equipe, após assumir o cargo na segunda-feira, de olho no duelo da 28ª rodada do Campeonato Espanhol contra o Celta.

Em foto divulgada pelo clube 'merengue' é possível ver Zidane, acompanhado de sua comissão técnica, conversando com os jogadores, incluindo Gareth Bale, Keylor Navas, Marcelo e Isco.

Estes dois últimos, que pouco jogaram sob o comando do demitido Santiago Solari, já haviam treinado na terça-feira, dia de folga do elenco.

Zidane foi nomeado na segunda-feira técnico do Real Madrid em substituição a Solari, nove meses depois do francês deixar o clube após ganhar três Champions consecutivas.

Zizou assinou contrato até junho de 2022 com a ideia de "trabalhar e colocar o clube onde tem que estar".

Eliminado da Copa do Rei e da Champions, o único objetivo restante na temporada para o Real Madrid é garantir a classificação à Liga dos Campeões da próxima temporada.

