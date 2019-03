O Real Madrid (3º) venceu o Celta (18º) por 2 a 0 neste sábado pela 28ª rodada do campeonato espanhol, no retorno de Zinedine Zidane ao comando da equipe, após a demissão de Santiago Solari.

Zidane, que levou a equipe da capital a conquistar três edições da Liga dos Campeões consecutivas, voltou em caráter de urgência após um chamado do presidente Florentino Pérez para ressuscitar um time eliminado da grande competição europeia e da Copa do Rei, e quase sem chances na Liga espanhola.

O objetivo do francês será preparar o Real para a próxima temporada, mas por enquanto vai fazê-lo com tranquilidade. Dois jogadores que costumavam ficar no banco quando eram dirigidos por Solari marcaram no triunfo dos 'merengues': o meia Isco (62) e o atacante galês Gareth Bale (77).

Isco, que não atuava como titular desde janeiro deste ano e que não marcava desde dezembro de 2018, voltou ao time titular e se reencontrou com o gol, após uma jogada que contou com a participação de Marco Asensio (jogador que tampouco teve muito protagonismo com Solari) e Karim Benzema.

Em seguida foi a vez de Bale, que na altura da marca do pênaltideu um chute para o fundo das redes e garantiu a vitória.

Zidane voltou a escalar o costarriquenho Keylor Navas, goleiro das três Champions, relegado ao banco de reservas pelo belga Thibaut Courtois. E também o brasileiro Marcelo, que havia perdido a vaga para Sergio Reguilón.

Apesar do triunfo, o Real Madrid está a 9 pontos do líder Barcelona, que joga no domingo contra o Betis (8º), e a 2 do Atlético de Madrid (2º), que visita este sábado o Athletic Bilbao (12º).

Na outra partida disputada neste sábado o Alavés (5º) manteve sua boa fase ao vencer o lanterna Huesca por 3 a 1.

-- Jogos da 28ª rodada e classificação do campeonato espanhol:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Levante 1 - 1

- Sábado:

SD Huesca - Alavés 1 - 3

Real Madrid - Celta Vigo 2 - 0

Athletic Bilbao - Atlético de Madrid

(16h45) Leganés - Girona

- Domingo:

(08h00) Eibar - Valladolid

(12h15) Espanyol - Sevilla

(14h30) Villarreal - Rayo Vallecano

Valencia - Getafe

(16h45) Betis - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 63 27 19 6 2 69 26 43

2. Atlético de Madrid 56 27 16 8 3 39 17 22

3. Real Madrid 54 28 17 3 8 49 32 17

4. Getafe 45 27 12 9 6 36 24 12

5. Alavés 44 28 12 8 8 31 31 0

6. Sevilla 40 27 11 7 9 46 36 10

7. Valencia 39 27 8 15 4 30 23 7

8. Betis 39 27 11 6 10 31 32 -1

9. Real Sociedad 36 28 9 9 10 33 33 0

10. Eibar 35 27 8 11 8 35 36 -1

11. Espanyol 34 27 9 7 11 32 40 -8

12. Athletic Bilbao 34 27 7 13 7 26 31 -5

13. Leganés 33 27 8 9 10 27 32 -5

14. Girona 31 27 7 10 10 29 37 -8

15. Levante 31 28 8 7 13 38 49 -11

16. Valladolid 26 27 6 8 13 21 38 -17

17. Villarreal 26 27 5 11 11 29 35 -6

18. Celta Vigo 25 28 6 7 15 36 47 -11

19. Rayo Vallecano 23 27 6 5 16 29 48 -19

20. SD Huesca 22 28 5 7 16 28 47 -19

* AFP