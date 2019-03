O francês Zinedine Zidane, que deixou o comando do Real Madrid ao fim da temporada passada, voltará a assumir o cargo de técnico do clube merengue, afirmou nesta segunda-feira a imprensa espanhola.

"O francês, técnico das três Champions consecutivas, voltará a assumir o cargo na equipe a partir desta terça-feira", afirmou a emissora La Sexta, completando que "o clube oficializará o acordo nas próximas horas, acompanhado da demissão de (Santiago) Solari".

O presidente do Real Madrid "Florentino Pérez comunicará nesta segunda-feira a proposta de demitir Solari para promover a volta de Zidane ao clube", afirmou por sua vez a Cadena Ser, garantindo ter confirmado a informação adiantada pela La Sexta.

Desta maneira, o técnico voltará a assumir o cargo que deixou em 31 de maio do ano passado, após o fim da temporada.

"Esta equipe tem que continuar ganhando e precisa de uma mudança para isso. Depois de três anos precisa de outro discurso, outra metodologia de trabalho e por isso tomei esta decisão", justificou na época o técnico francês.

Quase um ano depois, as mudanças promovidas no Real Madrid, primeiro sob o comando de Julen Lopetegui e depois com Santiago Solari, não surtiram o efeito desejado numa equipe eliminada em março da Copa do Rei, da Liga dos Campeões e distante da liderança do Campeonato Espanhol.

"Zidane era o preferido de Florentino Pérez, como já havia adiantado o MARCA na semana passada. O único problema era que precisava convencer o francês, e isso aconteceu", explicou esse diário esportivo.

Segundo a imprensa espanhola, Zidane comandará seu primeiro treino na quarta-feira antes de encarar o duelo pelo Campeonato Espanhol do próximo sábado contra o Celta de Vigo.

Eliminado de todas as copas e longe do título espanhol, o único objetivo restante na temporada para o Real Madrid é garantir a classificação à Liga dos Campeões da próxima temporada.

