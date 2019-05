O ex-técnico do Chelsea e da Juventus de Turim Antonio Conte será o novo treinador da Inter de Milão, anunciou nesta sexta-feira o clube italiano.

O ex-meia da seleção italiana, de 49 anos, vai substituir Luciano Spalletti, que foi demitido na quinta-feira pelo clube.

Embora a Inter não tenha informado a duração do contrato, segundo a imprensa italiana Conte teria assinado por três temporadas e vai receber 10 milhões de euros (sem contar as premiações) em cada uma delas.

"Começa um novo capítulo na minha vida, estou entusiasmado. Escolhi a Inter pelo clube que é, pela seriedade e a ambição do projeto. A transparência do clube me marcou e desejo voltar a levar a Inter ao lugar que merece", reagiu Conte, citado em um comunicado de seu novo clube.

"Tenho certeza de que Antonio Conte é um dos melhores treinadores", garantiu o presidente do time de Milão, Steven Zhang. "Estou convencido de que ele vai nos ajudar a alcançar nosso objetivo (...): fazer com que este clube volte a ser um dos maiores do mundo".

A Inter se classificou no sufoco para a próxima Liga dos Campeões ao terminar na quarta posição da Serie A, longe da Juventus, que foi campeã.

Na Liga dos Campeões, o clube da Lombardia não passou neste ano da fase de grupos. Relegado à Liga Europa, sofreu um duro baque nas oitavas de final diante do Eintracht Frankfurt.

O clube, que pertence a um grupo chinês, não voltou a ganhar um título desde que conquistou a Copa da Itália em 2011.

Conte estava desempregado desde que há um ano deixou o Chelsea, time com o qual conquistou a Premier League em sua primeira temporada. De 2011 a 2014, venceu três ligas italianas consecutivas com a Juventus, as primeiras de uma série de oito.

Conhecido por seu carisma e seus gritos e gesticulações à beira do campo, Conte foi nesta temporada um dos técnicos cotados para assumir o Real Madrid, antes de que fosse cogitado na Roma e também na Juve.

