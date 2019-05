A Associação Europeia de Clubes de Futebol (ECA), que reuniu seu comitê executivo em São Petersburgo durante dois dias, afirmou novamente seu apoio "aos princípios de reforma" da Uefa para a Liga dos Campeões a partir de 2024, nesta terça-feira em comunicado.

"Nossa convicção fundamental é que os clubes de todos os países europeus que são bons o suficiente para disputar regularmente competições europeias deveriam ter a oportunidade de fazê-lo", escreveu a ECA.

"Acreditamos em um ecossistema do futebol em que se fomente que os jogos de qualidade possam ter lugar no cenário europeu em todos os níveis. Acreditamos em uma maior diversidade e uma maior estabilidade financeira entre as competições e na melhora da competitividade das equipes no mundo profissional", completou a entidade, que conta com 232 clubes membros.

A confederação europeia apresentou na semana passada às Ligas um projeto de reforma de suas competições a partir de 2024. O ponto mais sensível é o caráter quase fechado da Champions, com 24 equipes se classificando diretamente de uma edição para a próxima, com apenas quatro vagas ficando acessíveis através dos campeonatos nacionais.

Com quatro grupos de oito equipes, o projeto da Uefa para 2024 permitirá multiplicar os jogos europeus.

"Aplaudimos e apoiamos os princípios da reforma da Uefa para que suas competições de clubes continuem crescendo e se posicionem como o melhor sistema de futebol do mundo. Nos comprometemos de maneira construtiva e ativa com a Uefa", completou a ECA.

A maior parte dos campeonatos europeus se opõe à reforma. O presidente do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, chegou a ameaçar a Uefa com ações judiciais caso sinta que seu campeonato foi prejudicado.

Os clubes alemães, entre eles o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, também se mostraram contrários à nova proposta.

A ECA fará uma assembleia geral extraordinária em 6 e 7 de junho, em Malta.

* AFP