O Bayern de Munique se sagrou campeão da Bundesliga pelo sétimo ano consecutivo e pela 29ª vez em sua história, neste sábado após a disputa da 34ª rodada da competição, com uma goleada de 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt.

A equipe bávara precisava apenas de um ponto para garantir o título e alcançou o objetivo com sobras. O Borussia Dortmund, que venceu por 2 a 0 o 'xará' Mönchengladbach, torcia por um tropeço do Bayern para poder ficar com o troféu, mas teve que se contentar com o vice-campeonato.

O francês Kingsley Coman (4 min) abriu o placar para o Bayern contra o Eintracht, mas Sebastian Haller (50) deixou tudo igual para a equipe de Frankfurt no segundo tempo. Neste momento, com o Borussia Dortmund vencendo sua partida, mais um gol do Eintracht tiraria o título das mãos do Bayern. Rapidamente, porém, os comandados do técnico Niko Kovac reagiram.

O austríaco David Alaba (53) recolocou o Bayern na frente no placar, antes do português Renato Sanches (58) ampliar.

Mas a festa só ficou completa quando Franck Ribery (72) e Arjen Robben (78), que começaram no banco, entraram em campo e balançaram as redes, transformando a vitória em goleada em seus últimos jogos na Bundesliga pelo Bayern.

Antes do jogo, Ribery, Robben e o brasileiro Rafinha, com anos de serviços prestados ao Bayern, foram homenageados no gramados pela diretoria e pelos torcedores do clube. Os três deixarão Munique ao fim da atual temporada.

O Bayern ainda terá a chance de conquistar um segundo título nacional, já que no próximo sábado jogará a final da Copa da Alemanha contra o RB Leipzig, em Berlim.

Um segundo título ajudará os bávaros a minimizar um pouco a decepção sofrida na Liga dos Campeões, competição na qual foram eliminados pelo Liverpool nas oitavas de final.

Para o Eintracht Frankfurt, a derrota diante do campeão significou o fim de qualquer possibilidade de classificação para a próxima Champions.

O quarto lugar na tabela da Bundesliga, último que dá direito a disputar a maior competição de clubes do mundo, ficou com o Bayer Leverkusen, que goleou por 5 a 1 em Berlim o Hertha.

O Leverkusen terminou a temporada com 58 pontos, três a mais que o Mönchengladbach, que começou a rodada na quarta posição, mas foi punido pela derrota diante do vice-campeão Borussia Dortmund.

O Eintracht terminou na sétima posição, com 54 pontos, ultrapassado também pelo Wolfsburg (6º), que goleou o Angsburg (15º) por incríveis 8 a 1.

-- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sábado:

Wolfsburg - Augsburg 8 - 1

Fortuna Dusseldorf - Hannover 2 - 1

Bayern de Munique - Eintracht Frankfurt5 - 1

Schalke 04 - Stuttgart 0 - 0

B. Moenchengladbach - Borussia Dortmund0 - 2

Hertha Berlim - Bayer Leverkusen 1 - 5

Werder Bremen - RB Leipzig 2 - 1

Freiburg - Nuremberg 5 - 1

Mainz - Hoffenheim 4 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 78 34 24 6 4 88 32 56

2. Borussia Dortmund 76 34 23 7 4 81 44 37

3. RB Leipzig 66 34 19 9 6 63 29 34

4. Bayer Leverkusen 58 34 18 4 12 69 52 17

5. B. Moenchengladbach 55 34 16 7 11 55 42 13

6. Wolfsburg 55 34 16 7 11 62 50 12

7. Eintracht Frankfurt 54 34 15 9 10 60 48 12

8. Werder Bremen 53 34 14 11 9 58 49 9

9. Hoffenheim 51 34 13 12 9 70 52 18

10. Fortuna Dusseldorf 44 34 13 5 16 49 65 -16

11. Hertha Berlim 43 34 11 10 13 49 57 -8

12. Mainz 43 34 12 7 15 46 57 -11

13. Freiburg 36 34 8 12 14 46 61 -15

14. Schalke 04 33 34 8 9 17 37 55 -18

15. Augsburg 32 34 8 8 18 51 71 -20

16. Stuttgart 28 34 7 7 20 32 70 -38

17. Hannover 21 34 5 6 23 31 71 -40

18. Nuremberg 19 34 3 10 21 26 68 -42

* AFP