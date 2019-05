O Bologna conseguiu matematicamente sua permanência na Serie A italiana após empatar em 3 a 3 em sua visita à Lazio, nesta segunda-feira no encerramento da 37ª e penúltima rodada.

A Lazio, classificada desde a última quarta-feira para a Liga Europa na qualidade de campeã da Copa da Itália, disputou a partida sem pressão.

O Bologna aproveitou para somar o ponto que precisava e vai enfrentar com tranquilidade a última rodada.

O argentino Joaquín Correa abriu o placar para a Lazio aos 14 minutos e Andrea Poli empatou para o Bologna no segundo tempo (50).

Mattia Destro (51) e Riccardo Orsolini (63) colocaram o Bologna duas vezes na frente do placar, mas nas duas a Lazio reagiu e equilibrou o marcador para o 3 a 3 final, com gols do angolano Bartolomeu Jacinto Quissanga (59) e do sérvio nascido na Espanha Sergej Milinkovic-Savic (80).

A temporada do Bologna mudou profundamente quando Sinisa Mihajlovic substituiu Filippo Inzaghi no comando no mês de fevereiro.

O clube era naquele momento o 18º e estava na zona de rebaixamento, com apenas duas vitórias em 21 rodadas. Desde então, o Bologna venceu oito partidas em 16 rodadas e esta segunda-feira chegou a 12º.

O ponto somado no Estádio Olímpico de Roma faz com que o Genoa, 18º e primeira equipe na zona de rebaixamento, fique a quatro pontos, a uma rodada para o final.

Chievo e Frosinone já estão matematicamente rebaixados. Outras quatro equipes querem evitar ficar com a última posição que os tira da Serie A: Genoa (18º), Empoli (17º), Udinese (16º) e Fiorentina (15ª).

A Lazio não tem mais ambições nesta Serie A. É atualmente oitavo e vai terminar sua participação nessa posição ou em sétimo lugar, dependendo da última rodada.

Para a equipe de Simone Inzaghi, o objetivo principal foi obtido na quarta-feira, quando a equipe conquistou seu sétimo título da Copa da Itália vencendo o Atalanta por 2 a 0 na final. Além do troféu o time da capital faturou uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

-- Resultados da 37ª e penúltima rodada da Serie A e classificação:

- Sábado:

Udinese - SPAL 3 - 2

Genoa - Cagliari 1 - 1

Sassuolo - Roma 0 - 0

- Domingo:

Chievo - Sampdoria 0 - 0

Parma - Fiorentina 1 - 0

Empoli - Torino 4 - 1

Milan - Frosinone 2 - 0

Napoli - Inter 4 - 1

Juventus - Atalanta 1 - 1

- Segunda-feira:

Lazio - Bologna 3 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 90 37 28 6 3 70 28 42

2. Napoli 79 37 24 7 6 72 33 39

3. Atalanta 66 37 19 9 9 74 45 29

4. Inter 66 37 19 9 9 55 32 23

5. Milan 65 37 18 11 8 52 34 18

6. Roma 63 37 17 12 8 64 47 17

7. Torino 60 37 15 15 7 49 36 13

8. Lazio 59 37 17 8 12 55 43 12

9. Sampdoria 50 37 14 8 15 58 51 7

10. Sassuolo 43 37 9 16 12 52 57 -5

11. SPAL 42 37 11 9 17 42 53 -11

12. Bologna 41 37 10 11 16 45 54 -9

13. Cagliari 41 37 10 11 16 35 52 -17

14. Parma 41 37 10 11 16 40 59 -19

15. Fiorentina 40 37 8 16 13 47 45 2

16. Udinese 40 37 10 10 17 37 52 -15

17. Empoli 38 37 10 8 19 50 68 -18

18. Genoa 37 37 8 13 16 39 57 -18

19. Frosinone 24 37 5 9 23 29 69 -40

20. Chievo 16 37 2 13 22 25 75 -50

