Os veteranos Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer seguem como os três principais tenistas do mundo, após a publicação neste segunda-feira da atualização do ranking ATP, em uma semana marcada pelo início da disputa do quadro principal de Roland Garros, no domingo.

Djokovic, número 1 do mundo, e Nadal (2º) se enfrentaram no domingo na final do Masters 1000 de Roma, com vitória para o espanhol (6-0, 4-6, 6-1), que buscará em Paris o 12º título do Grand Slam francês na carreira.

Federer, lesionado na perna direita e que se viu obrigado a desistir do torneio de Roma nas quartas de final, é o terceiro colocado no ranking, à frente de três dos melhores jovens do circuito, Dominic Thiem (4º), Alexander Zverev (5º) e Stefanos Tsitsipas (6º).

- Ranking ATP em 20 de maio:

1. Novak Djokovic (SRV) 12355 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 7945

3. Roger Federer (SUI) 5950

4. Dominic Thiem (AUT) 4845

5. Alexander Zverev (ALE) 4155

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4080 (+1)

7. Kei Nishikori (JPN) 3860 (-1)

8. Kevin Anderson (RSA) 3745

9. Juan Martín Del Potro (ARG) 3235

10. John Isner (EUA) 2940 (+1)

11. Fabio Fognini (ITA) 2830 (+1)

12. Karen Khachanov (RUS) 2800 (+1)

13. Marin Cilic (CRO) 2710 (-3)

14. Daniil Medvedev (RUS) 2625

15. Borna Coric (CRO) 2525

16. Gaël Monfils (FRA) 1965

17. Milos Raonic (CAN) 1960

18. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1925

19. Marco Cecchinato (ITA) 1840

20. Diego Schwartzman (ARG) 1755 (+4)

* AFP