De volta a Roland Garros pela primeira vez desde 2015, Roger Federer treinou nesta terça-feira na quadra Philippe Chatrier, batendo bola com o argentino Diego Schwartzman, a cinco dias do início do Grand Slam parisiense.

O suíço, terceiro colocado no ranking ATP e campeão em Roland Garros em 2009, precisou desistir de disputar as quartas de final do Masters 1000 de Roma, na semana passada, devido a uma lesão na perna direita.

Sem nenhuma proteção visível na perna, Federer se mostrou à vontade em quadra com Schwartzman.

A quadra Philippe Chatrier, principal palco de Roland Garros, foi renovada completamente para a nova edição do torneio.

Federer, de 37 anos e que não disputava um torneio sobre saibro há três anos, voltou a esta superfície há duas semanas em Madri, alcançando as quartas de final e sendo eliminado pelo austríaco Dominic Thiem.

