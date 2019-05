A divisão de arbitragem da Fifa transmitiu nesta terça-feira (21) suas condolências pela "terrível perda" do árbitro boliviano Víctor Hugo Hurtado, morto no domingo quando apitava uma partida de futebol em um estádio a mais de 4.000 metros de altitude.

O responsável dessa comissão, Massimo Busacca, enviou uma nota de Zurique à "Federação Boliviana de Futebol, aos árbitros bolivianos e a toda sua família" para expressar "nossas mais sinceras condolências".

O árbitro, de 32 anos, caiu desacordado no domingo durante uma partida entre Always Ready e Oriente Petrolero devido a uma parada cardíaca. Após receber os primeiros socorros emergenciais, foi levado ao hospital mais próximo ao estádio, onde faleceu após uma segunda parada cardíaca.

"É muito difícil encontrar palavras para expressar a imensa dor que sentimos ao receber a notícia do ex-árbitro da Fifa", acrescentou a nota.

Segundo um informe médico, citado pelo médico do Always Ready, Erick Koziner, que socorreu imediatamente Hurtado no campo, o juiz morreu vítima de "um infarto agudo do miocárdio".

O corpo de Hurtado será sepultado na tarde de quinta-feira na localidade de Tarata, no departamento de Cochabamba.

* AFP