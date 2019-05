O ex-goleiro da seleção da Hungria Gabor Kiraly, que ficou famoso na Eurocopa-2016 por jogar com calças de pijama, anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria dos gramados, aos 43 anos.

Ex-jogador do Hertha Berlim e do Crystal Palace, Kiraly voltou ao clube que o revelou, o Haladas Szombathely, da 1ª divisão húngara em 2015 para terminar a carreira.

Kiraly (108 jogos pela Hungria) havia se aposentado da seleção de seu país após a Eurocopa da França-2016, na qual os húngaros chegaram às oitavas de final pela primeira vez desde 1972.

Jogador mais velho a disputar uma Eurocopa, o goleiro húngaro ganhou enorme popularidade na edição francesa da competição continental por vestir calças de pijama durante as partidas.

"Sem as calças, não me sinto confortável. Para mim, o essencial dentro de campo é me sentir bem e confortável", justificou na época à AFP.

* AFP