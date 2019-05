Graham Potter foi escolhido para ser o novo técnico do Brighton, anunciou nesta segunda-feira o clube da Premier League inglesa, em substituição a Chris Hughton, despedido depois que a equipe terminou em 17º na Premier League recém encerrada.

Potter, que se tornou conhecido como treinador ao comandar o Ostersund sueco, dirigiu na última temporada o Swansea na segunda divisão.

O novo técnico do Brighton, de 44 anos, disse estar muito otimista com essa nova aventura.

"As ideias e os projetos que eles têm para o futuro deste clube me deixaram entusiasmado", declarou Potter em um comunicado do clube.

Chris Hughton pagou pelo mau momento do Brighton na reta final da temporada, que fez com que a equipe terminasse com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O Brighton conseguiu chegar às semifinais da Copa da Inglaterra mas foi eliminada pelo Manchester City.

Hughton estava no Brighton desde dezembro de 2014.

* AFP