O lendário Paolo Maldini, que jogou toda a vencedora carreira no Milan, teve oferecido o posto de diretor técnico pelo diretor-geral do clube, Ivan Gazidis, nesta quarta-feira, no dia seguinte da demissão de Leonardo.

"Eu quero Maldini como diretor técnico. Eu tenho uma imensa admiração por ele", declarou Gazidis em entrevista ao diário esportivo La Gazzetta Dello Sport.

"Ele representa os valores e a cultura do clube", continuou o dirigente, persuadido que Maldini é "ideal para comandar o aspecto técnico" e que, com a ajuda do lendário ex-jogador, será possível "recolocar o Milan no mais alto nível".

Maldini, 50 anos, conquistou sete vezes o Campeonato Italiano e cinco vezes a Liga dos Campeões como jogador do Milan e é um dos maiores ídolos da torcida até hoje. O ex-zagueiro voltou ao clube que o revelou no ano passado para assumir o cargo de diretor de estratégia esportiva e de desenvolvimento.

Segundo Gazidis, Maldini "pediu um tempo de reflexão para saber se terá a energia para recomeçar com um projeto árduo, que requer seu compromisso sem reservas e ao qual precisa aderir 100%".

"Uma resposta é possível até o fim da semana", respondeu à imprensa Maldini algumas horas depois, durante evento organizado pelo serviço de streaming esportivo DAZN.

Se aceitar, Maldini terá voz na escolha do próximo técnico do Milan, que procura um novo comandante após a saída na terça-feira de Gennaro Gattuso, outro ex-jogador emblemático do clube.

"A escolha do técnico, espero que com a ajuda de Maldini, será feita com calma, estudando cada detalhe: história, caráter, perfil, resultados, estatísticas. Não queremos cometer qualquer erro".

Além de Gattuso, o brasileiro Leonardo, que exercia o cargo de diretor esportivo do Milan, deixou o clube na terça-feira, em meio a rumores de cortes drásticos de custos.

O Milan terminou a última temporada na 5ª colocação do Campeonato Italiano, ficando de fora da Liga dos Campeões e tendo que se contentar com a classificação para a Liga Europa.

