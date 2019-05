O Monaco, acostumado em outras temporadas a lutar pelas posições no alto da tabela, enfrenta a reta final da Ligue 1 com sério risco de ser rebaixado, algo que terá começar a evitar no sábado contra o Amiens na 37ª e penúltima rodada.

Apesar de seus 215 milhões de euros, o Monaco está à beira do precipício após uma temporada muito difícil.

Ocupa o 17º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas está empatado em número de pontos com o Caen, que é o 18º com 33 pontos.

O 19º, o Dijon, que está na zona de rebaixamento direto, tem 31 pontos e poderá acabar o sábado até na frente do Monaco na tabela dependendo da combinação de resultados.

O Caen visita o Lyon (3º) e o Dijon o já campeão Paris Saint-Germain (1º).

"Os resultados negativos me dão vergonha", admitiu o treinador Leonardo Jardim.

Outro atrativo de sábado é a disputa pelas vagas europeias.

Com o PSG já campeão e o Lille com o vice-campeonato virtualmente garantido, a luta pelo terceiro lugar, o último que na França classifica para a Liga dos Campeões, segue aberta.

O Lyon é terceiro com 66 pontos antes de sua partida contra o Caen. Tem 4 pontos de vantagem sobre o quarto, o Saint-Étienne (62), que recebe o Nice (7º).

Os 'Verts' lutam por esse terceiro lugar, embora também tenham que olhar para o retrovisor e defender sua quarta posição, a última que classifica para a Liga Europa. O quinto, o Montpellier, está a quatro pontos desse quarto lugar, antes de receber o Nantes pela penúltima rodada.

-- Jogos da 37ª e penúltima rodada da Ligue 1 francesa (16h00):

Lille - Angers

Guingamp - Nîmes

Lyon - Caen

Strasbourg - Rennes

Monaco - Amiens

Montpellier - Nantes

PSG - Dijon

Saint-Etienne - Nice

Bordeaux - Reims

Toulouse - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 88 36 28 4 4 100 32 68

2. Lille 72 36 21 9 6 62 30 32

3. Lyon 66 36 19 9 8 63 45 18

4. Saint-Etienne 62 36 18 8 10 55 40 15

5. Montpellier 58 36 15 13 8 52 40 12

6. Olympique de Marselha 55 36 16 7 13 54 50 4

7. Nice 53 36 14 11 11 28 32 -4

8. Nîmes 52 36 15 7 14 53 53 0

9. Reims 49 36 11 16 9 35 41 -6

10. Nantes 47 36 13 8 15 47 46 1

11. Strasbourg 46 36 10 16 10 57 46 11

12. Rennes 46 36 11 13 12 50 51 -1

13. Angers 45 36 10 15 11 43 43 0

14. Bordeaux 38 36 9 11 16 33 41 -8

15. Toulouse 38 36 8 14 14 32 50 -18

16. Amiens 35 36 8 11 17 29 49 -20

17. Monaco 33 36 7 12 17 36 55 -19

18. Caen 33 36 7 12 17 29 49 -20

19. Dijon 31 36 8 7 21 29 55 -26

20. Guingamp 26 36 5 11 20 25 64 -39

* AFP