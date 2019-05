O espanhol Rafael Nadal iniciou sua campanha em busca de um 12º título de Roland Garros com uma vitória tranquila em três sets (6-2, 6-1 e 6-3) sobre o alemão Yannick Hanfmann (180º), nesta segunda-feira na quadra Philippe Chatrier.

Nadal, número 2 do mundo, superou o primeiro obstáculo em 1 hora e 58 minutos, avançando para enfrentar na segunda rodada o também alemão Yannick Maden (114º), que venceu o belga Kimmer Coppejans (178º), 7-6 (7/0), 7-5 e 6-3.

Assim como Hanfmann, Madem também é oriundo do 'quali' de Roland Garros.

"É sempre incrível jogar na Philippe Chatrier, a nova quadra está muito bonita. Obrigado a todos pelo apoio. Para mim é muito bonito jogar em Paris novamente, no torneio mais importante de minha carreira", declarou Nadal após a vitória, fazendo um esforço para falar em francês com o público.

Nadal, recém-sagrado campeão em Roma, vive bom momento na temporada, após um início de temporada no saibro um pouco preocupante, com eliminações nas semifinais em Monte Carlo, Barcelona e Madri.

Quem também avançou à segunda rodada sem muito esforço foi o maior rival de Nadal pelo título em Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic, que superou o polonês Hubert Hurcakz (44º), 6-4, 6-2, 6-2.

A partida poderia ter sido perigosa para o atual numero 1 do mundo, já que Hurcakz e um jovem promissor que chegou a disputar as quartas de final em Indian Wells. 'Djoko', porém, se impôs e atropelou o polonês.

"É um torneio muito longo, de duas semanas. Tenho ambições muito grandes aqui, mas tenho que me manter concentrado para o próximo jogo", afirmou Djokovic.

Na próxima rodada, Djokovic terá pela frente o 'lucky loser' suíço Henri Laaksonen (104º), que derrotou o espanhol Pedro Martínez por 6-1, 6-0 e 7-6 (7/4).

- Wozniacki fora -

Na chave feminina, o destaque do dia foi a eliminação precoce da dinamarquesa Carolie Wozniacki (13ª), derrotada de virada na estreia pela russa Veronika Kudermetova (68ª), 0-6, 6-3, 6-3.

A ex-número 1 do mundo, que chegou duas vezes às quartas de final em Paris (2010 e 2017) e que no ano passado caiu nas oitavas de final, chegou a Roland Garros com problemas físicos e após abandonos em Madri (dores nas costas) e Roma (perna esquerda).

Quem sequer entrou em quadra nesta segunda-feira foi a tcheca Petra Kvitova, número 6 do mundo, que desistiu da partida contra a romena Sorana Cirstea (84ª).

Já a holandesa Kiki Bertens, 4ª tenista do ranking WTA, superou a primeira fase vencendo a francesa Pauline Parmentier em dois sets, 6-3, 6-4.

- Resultados desta segunda-feira em Roland Garros:

Simples masculino (1ª rodada):

Novak Djokovic (SRV/N.1) x Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 6-2, 6-2

Henri Laaksonen (SUI) x Pedro Martínez (ESP) 6-1, 6-0, 7-6 (7/4)

Gilles Simon (FRA/N.26) x Sergiy Stakhovsky (UCR) 6-3, 6-3, 6-4

Borna Coric (CRO/N.13) x Aljaz Bedene (SLO) 6-1, 6-7 (4/7), 6-4, 6-4

Roberto Carballés (ESP) x Alexandre Muller (FRA) 6-4, 6-4, 6-2

Filip Krajinovic (SRV) x Frances Tiafoe (EUA/N.32) 6-2, 4-6, 6-3, 3-6, 6-0

Stan Wawrinka (SUI/N.24) x Jozef Kovalík (SVQ) 6-1, 6-7 (3/7), 6-2, 6-3

Christian Garín (CHI) x Reilly Opelka (EUA) 7-6 (7/0), 7-5, 7-6 (9/7)

Alex De Minaur (AUS/N.21) x Bradley Klahn (EUA) 6-1, 6-4, 6-4

Pablo Carreño (ESP) x João Sousa (POR) 6-3, 6-1, 6-2

Pierre-Hugues Herbert (FRA) x Daniil Medvedev (RUS/N.12) 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5

Juan Ignacio Londero (ARG) x Nikoloz Basilashvili (GEO/N.15) 6-4, 6-1, 6-3

Richard Gasquet (FRA) x Mischa Zverev (ALE) 6-3, 6-4, 6-3

Corentin Moutet (FRA) x Alexey Vatutin (RUS) 6-4, 7-6 (8/6), 6-4

Guido Pella (ARG/N.19) x Guido Andreozzi (ARG) 7-6 (7/2), 6-4, 1-6, 6-1

Miomir Kecmanovic (SRV) x Denis Kudla (EUA) 6-0, 6-7 (7/9), 5-7, 6-3, 6-4

Yannick Maden (ALE) x Kimmer Coppejans (BEL) 7-6 (7/0), 7-5, 6-3

Rafael Nadal (ESP/N.2) x Yannick Hanfmann (ALE) 6-2, 6-1, 6-3

Simples feminino (1ª rodada):

Danielle Collins (EUA) x Tatjana Maria (ALE) 6-0, 6-2

Ashleigh Barty (AUS/N.8) x Jessica Pegula (EUA) 6-3, 6-3

Sorana Cirstea (ROM) x Kaja Juvan (SLO) 5-7, 6-4, 7-5

Jennifer Brady (EUA) x Ivana Jorovic (SRV) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5

Polona Hercog (SLO) x Aliaksandra Sasnovich (BLR/N.32) 4-6, 6-2, 8-6

Rebecca Peterson (SUE) x Yulia Putintseva (CAZ) 6-3, 7-5

Donna Vekic (CRO/N.23) x Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 6-4

Johanna Konta (GBR/N.26) x Antonia Lottner (ALE) 6-4, 6-4

Lauren Davis (EUA) x Kristýna Plísková (RTC) 6-2, 6-4

Viktória Kuzmová (SVQ) x Alizé Cornet (FRA) 6-4, 6-3

Kiki Bertens (HOL/N.4) x Pauline Parmentier (FRA) 6-3, 6-4

Shelby Rogers (EUA) x Astra Sharma (AUS) 6-3, 6-3

Carla Suárez (ESP/N.28) x Dayana Yastremska (UCR) 2-6, 7-6 (7/0), 6-0

Elise Mertens (BEL/N.20) x Tamara Zidansek (SLO) 6-4, 3-6, 6-2

Diane Parry (FRA) x Vera Lapko (BLR) 6-2, 6-4

Mandy Minella (LUX) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-4, 6-2

Anastasija Sevastova (LET/N.12) x Luksika Kumkhum (THA) 6-1, 6-4

Veronika Kudermetova (RUS) x Caroline Wozniacki (DIN/N.13) 0-6, 6-3, 6-3

Shuai Zhang (CHN) x Varvara Lepchenko (EUA) 6-1, 6-1

Kaia Kanepi (EST) x Julia Görges (ALE/N.18) 7-5, 6-1

* AFP