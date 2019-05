O atacante Olivier Giroud, campeão do mundo com a França em 2018, renovou o contrato com o Chelsea por uma temporada, até 2020, anunciou nesta terça-feira o clube londrino.

"Estou muito feliz de assinar um novo contrato, quero ficar aqui um ano mais. Sinto que faço parte de uma equipe, de uma família, desde o início e espero que cheguem novos troféus", declarou o jogador de 32 anos.

Giroud chegou ao Chelsea em janeiro de 2018, após cinco temporadas e meia no Arsenal. Em 62 jogos pelos Blues marcou 17 gols.

O atacante tem sido protagonista na Liga Europa, na qual o Chelsea disputará a final diante do rival Arsenal, na semana que vem. Com dez gols, é o artilheiro da competição ao lado de Luka Jovic, do eliminado Eintracht Frankfurt.

O Chelsea, que deverá perder o cobiçado Eden Hazard, não poderá incorporar jogadores nas próximas duas janelas de transferências devido a uma punição da Fifa por irregularidades na contratação de jogadores menores de idade. O clube recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte e espera julgamento.

* AFP