O argentino River Plate conquistou na noite desta quinta-feira sua terceira Recopa sul-americana ao derrotar o Atlético Paranaense por 3 a 0, no estádio Monumental de Buenos Aires, revertendo a derrota por 1 a 0 sofrida em Curitiba no jogo de ida.

O River encontrou o caminho da vitória apenas aos 65 minutos, após Lucho Ganzález desviar um chute com a mão dentro da grande área. O pênalti foi marcado pelo chileno Roberto Tobar com o auxílio do VAR, Ignacio Fernández cobrou, o goleiro Santos rebateu e o próprio Fernández mandou para as redes.

Lucas Pratto marcou o segundo gol com um disparo de direita, após amortecer um cruzamento pelo alto, no centro da área, aos 91 minutos.

O jovem Matías Suárez fechou o placar após entrar em velocidade, se livrar do goleiro Santos e tocar para o gol vazio, aos 90+5.

Lucho González teve a chance de liquidar a partida ao arrematar a cerca de cinco metros do gol do River, mas o goleiro Franco Armani fez uma defesa milagrosa.

O River havia chegado à Recopa como campeão da Libertadores e o 'Furacão' venceu a Copa Sul-Americana.

- Ficha técnica da partida -

Recopa Sul-Americana 2019 - Final - Partida de volta

River Plate - Atlético Paranaense 3 - 0 (0-0)

Estádio: Monumental (Buenos Aires)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Gols:

River Plate: Ignacio Fernández (65), Lucas Pratto (90+1), Matías Suárez (90+5)

Cartões Amarelos:

River Plate: Martínez Quarta (55), Gonzalo Montiel (58)

A. Paranaense: Luis González (45+2), Bruno Guimaraes (66), Renan Lodi (69), Wellington (80)

Equipes:

River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri (Camilo Mayada 86) - Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Exequiel Palacios (Nicolas de la Cruz 46) - Rafael Santos Borré (Matias Suárez 71), Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

A. Paranaense: Santos - Jonathan (Braian Romero 90+3), Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi - Wellington, Nikao (Marcelo Cirino 78), Luis González (Leo Cittadini 87) - Bruno Guimaraes, Rony, Marco Ruben. DT: Tiago Nunes.

