O Sporting de Lisboa ganhou neste sábado a 17ª Copa de Portugal de sua história ao derrotar o Porto nos pênaltis (5-4), depois de ter empatado (2-2) após a prorrogação, no Estádio Nacional de Jamor em Lisboa.

Os "Leões" conseguiram uma dobradinha de títulos nacionais nesta temporada, depois de ter vencido a Copa da Liga em janeiro, também contra o Porto nos pênaltis (1-1, 3-1).

O Sporting superou assim seu rival em número de troféus da Copa (17 a 16). O Benfica é o o detentor do recorde, com 26 taças.

O Porto abriu o placar com uma cabeçada do brasileiro Tiquinho Soares, após um cruzamento do mexicano Héctor Herrera (41).

O atacante mostrou uma camiseta de Iker Casillas ao comemorar seu gol, para prestar homenagem ao goleiro espanhol, que se recupera após sofrer um infarto no início de maio.

Mas o Sporting empatou por meio de Bruno Fernandes, com um chute que foi desviado para sua própria meta por Danilo Pereira (45).

O jogador, que também atua pela seleção portuguesa, marcou seu 33º gol da temporada, um bom número para um meio-campo na Europa.

O atacante holandês Bas Dost deu a vantagem ao Sporting ao desviar um cruzamento do argentino Marcos Acuña (101) já na prorrogação.

Mas o Porto conseguiu empatar nos últimos instantes quando o brasileiro Felipe desviou de cabeça um cruzamento do espanhol Adrián López (120+1).

Depois, nos pênaltis, Pepe e Fernando perderam suas cobranças para o time azul e branco enquanto que o brasileiro Luiz Phellype converteu o pênalti decisivo para o Sporting dando início à festa da torcida.

Já para o Porto, a temporada terminou sem títulos, após perder duas finais de copas para o Sporting, enquanto que o campeoanto português foi vencido pelo Benfica.

* AFP