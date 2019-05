O técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, declarou nesta quarta-feira que está "otimista" com as chances de poder contar com o volante N'Golo Kanté, lesionado na coxa, para a final da Liga Europa contra o Arsenal, na próxima quarta-feira (29) em Baku.

"É claro que estamos tentando colocá-lo em condições. Ele treinou ontem (terça-feira) com o grupo, então estamos otimistas com a possibilidade de ele estar recuperado para a final", declarou o técnico italiano.

O volante francês, um dos jogadores mais escalados na temporada no Chelsea, se machucou em 5 de maio em jogo contra o Watford pelo Campeonato Inglês. Após esta partida, Sarri lamentou não ter dado mais descanso a Kanté nas últimas semanas.

* AFP