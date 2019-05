O Torino foi goleado por 4 a 1 fora de casa pelo Empoli, neste domingo pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano, e não tem mais chances de alcançar a quarta posição e, consequentemente, de disputar a próxima Liga dos Campeões.

Com a derrota, o Torino segue na sétima colocação, a cinco pontos da Atalanta (4ª), que visita a Juventus na última partida do dia. Ao Torino resta apenas um jogo a disputar, sem possibilidades de assumir o quarto lugar.

Para a Liga Europa, a equipe de Turim está a dois pontos do Milan, sexto colocado, que recebe o já rebaixado Frosinone (19º) neste domingo.

Vencedor do confronto contra o Torino, o Empoli deu um grande passo rumo à permanência na elite do futebol italiano com a goleada, saindo da zona de rebaixamento e assumindo a 17ª posição.

Nas outras partidas deste domingo, o Parma (12º) venceu por 1 a 0 a Fiorentina (15ª) com gol do brasileiro Gerson, enquanto a Sampdoria (9ª) empatou sem gol fora de casa com o lanterninha e rebaixado Chievo (20º).

-- Programação e resultados da 37ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Udinese - SPAL 3 - 2

Genoa - Cagliari 1 - 1

Sassuolo - Roma 0 - 0

- Domingo:

Chievo - Sampdoria 0 - 0

Parma - Fiorentina 1 - 0

Empoli - Torino 4 - 1

(13h00) Milan - Frosinone

(15h30) Napoli - Inter

Juventus - Atalanta

- Segunda-feira:

(15h30) Lazio - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 89 36 28 5 3 69 27 42

2. Napoli 76 36 23 7 6 68 32 36

3. Inter 66 36 19 9 8 54 28 26

4. Atalanta 65 36 19 8 9 73 44 29

5. Roma 63 37 17 12 8 64 47 17

6. Milan 62 36 17 11 8 50 34 16

7. Torino 60 37 15 15 7 49 36 13

8. Lazio 58 36 17 7 12 52 40 12

9. Sampdoria 50 37 14 8 15 58 51 7

10. Sassuolo 43 37 9 16 12 52 57 -5

11. SPAL 42 37 11 9 17 42 53 -11

12. Parma 41 37 10 11 16 40 59 -19

13. Cagliari 41 37 10 11 16 35 52 -17

14. Bologna 40 36 10 10 16 42 51 -9

15. Fiorentina 40 37 8 16 13 47 45 2

16. Udinese 40 37 10 10 17 37 52 -15

17. Empoli 38 37 10 8 19 50 68 -18

18. Genoa 37 37 8 13 16 39 57 -18

19. Frosinone 24 36 5 9 22 29 67 -38

20. Chievo 16 37 2 13 22 25 75 -50

