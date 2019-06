Assumir o cargo de técnico da Juventus é "a coroação da minha longa carreira", declarou Maurizio Sarri, durante sua apresentação oficial na atual campeã italiana, nesta quinta-feira em Turim.

Depois de concluir sua única temporada no Chelsea com o título da Liga Europa, o técnico de 60 anos volta à Itália, onde brilhou no comando do Napoli entre 2015 e 2018.

A Juventus é seu 20º clube em quase 30 anos de carreira.

"A proposta da Juventus, a equipe mais importante da Itália, supõe a coroação da minha longa carreira, da qual 80% foi bastante difícil", lembrou Sarri.

O diretor esportivo da Juve, Fabio Paratici, afirmou que Sarri "era sem dúvida a primeira opção" para substituir Massimiliano Allegri, que comandou a Velha Senhora na conquista do 8º título italiano consecutivo, na última temporada.

"Sarri mostrou que é capaz de vencer na Premier League (3º) e a nível internacional, então é a pessoal ideal para o cargo", elogiou Paratici.

Sarri se mostrou encantando de ter a oportunidade de treinar o cinco vezes Bola e Ouro Cristiano Ronaldo: "Eu treinei alguns jogadores muito bons, mas ele está um nível acima", reconheceu o técnico, que quer "ajudar o português a quebrar mais recordes".

Mas o grande "sonho" de Sarri é a Liga dos Campeões, uma competição que a Juve não conquista desde 1996.

Ex-banqueiro, Sarri estreou como treinador na 8ª divisão italiana em 1990, quando comandou o pequeno Stia.

