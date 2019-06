Operado do quadril em janeiro, o britânico Andy Murray espera voltar a competir em simples neste ano, embora o ex-número 1 do mundo prefira não definir uma data para sua volta.

Afastado do circuito desde a derrota na primeira rodada do Aberto da Austrália em janeiro, Andy Murray voltará às quadras na semana que vem para disputar o torneio de duplas de Queen's, na grama, ao lado do espanhol Feliciano López.

Murray também prevê disputar em duplas Wimbledon, em julho, numa quadra em que foi campeão duas vezes no simples. O britânico de 32 anos, porém, prefere tomar seu tempo e provavelmente não voltará a jogar no simples antes do US Open, em final de agosto.

"Por enquanto são só pequenos passos", explicou Murray. "Eu estou bem, quase sem dor, e adoro treinar e melhorar. Mas resta muito trabalho pela frente antes de alcançar um nível em que eu me sinta competitivo", declarou o vice-campeão olímpico no Rio-2016.

"Espero que, em algum momento neste ano, possa voltar a competir no simples", continuou Murray, sem se atrever a fixar uma data. "Estou completamente feliz neste momento, então não preciso jogar simples depois de Wimbledon ou do US Open. Se conseguir, seria ótimo, mas não acho que seja o caso. Acredito que levará mais tempo".

* AFP